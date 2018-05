Cristiano Ronaldo: “Gracias afición; hasta el próximo año”

Cristiano Ronaldo hizo estallar una bomba en Kiev que amargó las celebraciones del Real Madrid. En plena fiesta para celebrar el reinado europeo con la decimotercera Copa de Europa, la tercera seguida, el portugués insinuó que dejará el club. “En los próximos días daré una respuesta a los aficionados que ellos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo sin que el madridismo le hiciera ninguna pregunta.

Fueron declaraciones inoportunas que un par de horas después intentó matizar —sin conseguirlo— en la zona mixta. A algunos les dijo que quizás no había sido el mejor momento para hablar de cosas personales. A otros les dijo que “a lo mejor” se había equivocado, “o no”; que esas cosas a destiempo —“que salen cuando menos deseas”— se debían a que es así de honesto. El protagonismo que Cristiano no tuvo en la final —se quedó sin marcar y vio como Bale acaparaba todos los focos con un golazo de chilena— lo buscó delante de los micrófonos. En los festejos se mantuvo bastante al margen del resto de sus compañeros. En las fotos de la decimotercera sale en una esquinita y sin los gestos de locura de Ramos, Marcelo, Nacho, Casemiro o Modric, por ejemplo.

24 horas después, con nuevo corte de pelo y el equipo paseando por las calles de Madrid en un autobús descapotable, Cristiano rebajó la tensión. “Gracias afición: y hasta el próximo año”, dijo en Cibeles, después de que Ramos y Marcelo colgaran bufanda y bandera en el cuello de la Diosa y después de que el equipo se hiciera una foto en la escalinata antes de poner rumbo al Bernabéu. Antes, en la visita a la Comunidad de Madrid, se asomó a la Puerta del Sol y atendió las peticiones de la hinchada. “Que hable Cristiano”, y “Cristiano, quédate”, le cantaban. El portugués cogió el micro sonriente: “Gracias por estar aquí, hicimos historia. Es un momento de felicidad. ¡Gracias a todos y hala Madrid!”, dijo. En Cibeles fue de los que se puso a cantar el himno del Madrid junto a la afición. A ratos pareció un poco forzado, pero al menos rebajó la tensión que había creado 24 horas antes.

“A Cris le gusta dejarse querer”, afirmó en el Olímpico de Kiev Sergio Ramos, que comparte vestuario con él desde hace nueve años. Hoy el capitán parecía aliviado viéndole participativo en las celebraciones institucionales. Cristiano es así, entienden en el Madrid, para lo bueno y para lo malo. Lleva tiempo en un eterno tira y afloja con el club, pero siempre se ha terminado quedando y nunca ha traído ninguna oferta para marcharse. Ni ha comunicado su intención de hacerlo: ni a Zidane ni a Florentino Pérez.

No lo hizo el año pasado cuando el diario A Bola anunció en portada que CR quería marcharse de España y no lo ha hecho tampoco esta temporada. Amplió su contrato hasta 2021 en otoño de 2017: el club le subió el sueldo (de 18 millones pasó a cobrar 23). El portugués reclama otra subida para acercarse a Messi y Neymar que cobran 40 y 30 respectivamente. De momento el club no se plantea volver a subírselo.

La temporada pasada en el Bernabéu se vivió una situación parecida y más o menos con el mismo timing. Después de la duodécima, CR se marchó con la selección portuguesa para la Copa Confederaciones. El diario A Bola publicó que había decidido marcharse de la Liga porque se sentía maltratado. Su agente, Jorge Mendes, empezó a rastrear el mercado, pero no llegó ninguna oferta al Bernabéu. Cristiano volvió en agosto; en septiembre dijo que de su boca nunca salió que no estaba feliz en Chamartín. En el Mundial de Clubes de diciembre, también en plenas celebraciones, lanzó dardos al presidente, Florentino Pérez, diciendo que no dependía de él quedarse toda la vida del Madrid. Esta vez insinuó una cosa antes de concentrarse con Portugal —desde donde dijo que hablaría dentro de unos días— y 24 horas después la suavizó asegurando a la hinchada que no se irá.