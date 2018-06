Bale, único jugador del Madrid que no se despidió de Zidane 24 horas después

Gareth Bale es el único jugador de la plantilla del Real Madrid que aún no ha publicado un mensaje de despedida tras el adiós de Zidane. Los otros 23 futbolistas, desde los más protagonistas como Cristiano y Ramos, hasta los menos como Kiko Casilla, Vallejo o Mayoral, se han expresado a través de las redes sociales con mensajes de agradecimiento al entrenador francés. Pero Bale, que tiene más de 50 millones de seguidores sumando Twitter e Instagram, ha optado por el silencio. "¿Por qué no dices nada sobre Zidane? ¿Ningún adiós a Zidane? ¡Si no puedes respetar una leyenda, entones bien deberías irte del club!", son solo algunos de los miles de comentarios que tiene su último post, una publicidad que publicó el pasado martes.

Aunque la dimisión de Zidane fue una sorpresa tanto para el presidente Florentino Pérez como para los jugadores, todos y cada uno de ellos manifestaron su admiración y gratitud hacia el técnico francés. A los elogios se sumaron incluso exjugadores del Madrid y el presidente de La Liga, Javier Tebas. Así como también el tenista Rafa Nadal, el actual seleccionador francés Didier Deschamps y el expresidente de Francia François Hollande: "La actitud de Zidane es digna. En la vida no siempre hay que aferrarse a algo, hay que pensar en otras misiones", señaló Hollande.

Bale, que en la final de la Champions comenzó en el banco de suplentes, y después ingresó y convirtió dos goles en la victoria 3-1 ante el Liverpool, por ahora no ha hablado. Han pasado ya más de 24 horas desde la despedida de Zidane, y se ha llamado al silencio.