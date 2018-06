Pochettino, sobre el Real Madrid: “Hay que relajarse y que pase lo que tenga que pasar”

Menos de 24 horas después de la sorprendente dimisión de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham y uno de los nombres que más se ha asociado al club blanco en los últimos meses, tenía este viernes por la mañana un acto público en Barcelona en el que se le preguntó mucho por las opciones de un posible futuro madridista. "El Real Madrid mueve muchas cosas, yo me lo tomo con naturalidad. Estoy en un proyecto espectacular, estoy contento y acabo de renovar hace una semana [hasta 2023]. No hay que hablar de especulaciones que no ayudan a nadie. Hay que hablar de realidades", ha dicho el argentino.

En todo caso, el reto, si llegara, no le asusta: "¿Tú crees que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Estamos hablando de una de las mejores de la historia?", dijo, aunque recordó también su actual vínculo laboral: "Tengo un compromiso de cinco años con el Tottenham. Que fluya... Hay que relajarse y que pase lo que tenga que pasar".

Ahí quiso zanjar ya el asunto: "Entiendo los rumores, forman parte de nuestro mundo. ¿Qué pasará mañana? No lo sé", dijo.