Ramos, a Zidane: “Tu legado es imborrable”

La decisión de Zidane de no seguir entrenando al Real Madrid ha causado sorpresa. Al primero, al presidente del club, Florentino Pérez, según ha explicado él mismo en la rueda de prensa. "Es totalmente inesperada", ha dicho.El técnico francés ha explicado que también lo había hablado con Sergio Ramos, capitán del equipo. "Respeta mi decisión", ha explicado Zidane. "Jugamos juntos, es un líder y me decía que ha sido un placer compartir estos años".

Estas son algunas de las reacciones a la marcha del técnico francés como técnico del equipo blanco.

Sergio Ramos. "Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas, pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid", ha escrito el capitán del equipo en su cuenta de Twitter con una foto en la que ambos posan con la decimotercera Champions del equipo.

Isco. "Zidane, ha sido un placer trabajar contigo, aprender cada día y ganar todos juntos porque has conseguido hacer de este equipo algo histórico...Te deseo lo mejor. Abrazo", ha escrito el madridista en su cuenta de Twitter e instagram. acompañando el mensaje con una foto con el entrenador.

Kroos. "¡Gracias, Míster!Ha sido un placer", ha tuiteado también el centrocampista alemán.

Javier Tebas. El presidente de La Liga también ha querido expresar su admiración al ya exentrenador del Real Madrid. "Quiero agradecer a Zidane su gran trabajo y el enorme talento que ha dejado en el Real Madrid. Sus palabras refiriéndose a La Liga como el mayor logro obtenido en su carrera de entrenador son para nosotros un gran reconocimiento a esta competición: La mejor del mundo·, ha dicho.

Dani Carvajal. El jugador, que se lesionó el la final de la Champions el pasado 26 de mayo, ha querido manifestar su gratitud a Zidane. "Simplemente darte las gracias por estos dos años y medio como nuestro entrenador. Has sido un profesional increíble, al igual que todo tu staff. He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes. Te deseo lo mejor".

Arbeloa. "Que difícil es decir adiós al Real Madrid. Nadie en la historia de este club ha sabido hacerlo mejor que él. Ahora sólo puedo acordarme de una servilleta y agradecerle que nos haya dejado disfrutar de su magia. Vuelve pronto", ha escrito el defensa, que anunció su retirada en 2017.

Casemiro. El jugador del Real Madrid, que acaba de ganar con Zidane su cuarta Champions, se ha sumado a las muestras de cariño en Twitter. "No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou", ha escrito el brasileño. Xabi Alonso. El futbolista, que acaba de terminar el curso de entrenadores, también ha opinado sobre el entrenador. "Zidane merece el máximo respeto. Se lo ha ganado. Raúl: "Son decisiones personales y hay que aceptarlas. Esta profesión no es fácil y a veces tienes que parar un poco para coger otra vez energía", ha manifestado el exmadridista tras recoger su diploma del curso de entrenadores en la Ciudad del Fútbol.