Wawrinka se asoma al abismo

La rodilla izquierda de Stan Wawrinka, ganador de tres Grand Slams, habla y dice muchas cosas. Una cicatriz de un palmo expresa el calvario del suizo, que renunció el curso pasado a los últimos cinco meses de competición y ahora sigue sin levantarse del todo, porque aquella intervención de agosto no ha conseguido despejar los fantasmas. La articulación todavía chirría, aunque él dice ir recobrando las buenas sensaciones. Sin embargo, la mente está dañada y al de Lausana le queda por delante una dura travesía para recuperar su espacio natural, porque cuando finalice Roland Garros figurará más allá del puesto 250 en el listado de la ATP. En otra época, algo impensable.

Con sus idas y venidas, y envuelto por una reiterada tendencia hacia la ciclotimia, Wawrinka siempre se ha desempeñado como uno de los tenistas más incisivos de la última década. Imprevisible, es capaz de lo mejor y lo peor, pero aun con sus taras ha sido capaz de levantar tres Grand Slams (Australia 2014, Roland Garros 2015 y Nueva York 2016) y de alcanzar el número tres del mundo en plena tiranía del Big Four. Siempre amenazante, su último descenso va mucho más allá del ranking y le sitúa en una situación límite, al borde del abismo: ser o no ser, seguir o no seguir. Su derrota contra Guillermo García-López en la primera ronda (6-2, 3-6, 4-6, 7-6 y 6-3) ahonda en una crisis de la que, dice, sabrá escapar.

“Se trata de entrenar bien, recuperar mi nivel y ganar partidos. Es tan simple como eso. Sabía que después de una lesión larga me costaría volver y que caería en el ranking, pero creo que voy por el camino correcto”, expresó en la sala de conferencias de París. “Sé exactamente dónde quiero estar. Gané tres grandes, así que sé cómo hacerlo. Hoy perdí y ahora se hablará mucho sobre mi ranking, pero al final del día, si analizo mi nivel, sé que estoy más cerca de donde quiero estar”, defendió el helvético, que arrastraba serios problemas en su rodilla desde julio del año pasado.

Pasó una primera vez por el quirófano para chequear su estado y al comprobar la magnitud de su lesión, el daño que sufría su cartílago, volvió a ponerse en manos de los médicos y luego del preparador Pierre Paganini. “Han sido los cinco meses más duros de mi carrera. Pensé en retirarme, pero quiero seguir”, manifestó en diciembre. Por el camino perdió a su técnico de confianza, Magnus Norman –aunque retomaron el vínculo en abril–, y regresó en Melbourne con una caída en la segunda ronda. Después, desilusiones en cadena: Sofía (3ª), Rotterdam (1ª), Marsella (1ª), Roma (1ª) y Ginebra (2ª), antes del desembarco en París y la última decepción numérica, porque el tropiezo le restará 1.200 puntos de su casillero y la realidad será más bien cruda. A partir de ahora, Wawrinka partirá desde un hoyo del que no es nada sencillo salir.

“Sé que voy a necesitar wildcards (invitaciones) y si tengo que jugar algún challenger (torneos profesionales de rango bajo) lo haré, no tengo ningún problema”, aseguró a la vez que confirmaba su presencia en Wimbledon. “La rodilla está bien. Aunque se me bloqueó en el primer set [necesitó asistencia del fisio contra García-López], va bien. Necesito seguir avanzando. Hoy sé que podría haber ganador. Estoy casi donde quiero, pero no había jugado un partido a cinco sets desde hace un año [contra Daniil Medvedev, en el All England Tennis Club] y debo aceptar algunas cosas”, concluyó.

Asomado al precipicio y alcanzados los 33 años, el suizo, hasta ayer 30 del mundo, afronta una encrucijada inmerso en el fango, a la que solo él puede ponerle solución.