Luka Doncic, MVP de la Liga Endesa 2017-2018

Luka Doncic es también el MVP de la temporada regular de la Liga Endesa. Como ya sucediera en la Euroliga hace una semana, la estrella eslovena del Real Madrid se convierte, con 19 años, dos meses y 26 días, en el jugador más joven en la historia de la Liga ACB que recibe este galardón, superando en precocidad a Nikola Mirotic, que lo ganó con 22 años, tres meses y 11 días en el curso 2012-13. Doncic ha promediado 12,8 puntos (62% de dos, 28% de tres y 77% en tiros libres), 5,7 rebotes, 5 asistencias y 19,3 de valoración durante el curso, con hitos como el triple-doble (17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) que logró contra el Betis en la jornada 33, siendo el más joven en lograrlo, el que menos minutos de juego necesitó para hacerlo y el único que lo consiguió sin fallar un tiro. "Tenemos un equipazo, desde mis compañeros hasta los técnicos, los físios, médicos y utilleros, así todo es más fácil", agradeció el premiado con la voz tomada por culpa de una alergia. "Todos quieren pararte y todos quieren ganarte así que si no es por el equipo no estaría aquí. Que Nowitzki o Pau Gasol hablen tan bien de mí es especial. He ganado todo pero todavía se puede ganar más y más veces", contó dejando la puerta abierta a su continuidad.

Es la novena vez que un jugador del Real Madrid obtiene el MVP, tras los conseguidos por Arvydas Sabonis (1993-94 y 1994-95), Dejan Bodiroga (1997-98), Tanoka Beard (1998-99), Felipe Reyes (2008-09 y 2014-15), Nikola Mirotic (2012-13) y Sergio Llull (2016-17). "Cuando subí con 15 años a entrenar con el primer equipo tenía que defender a Llull y al Chacho y aprendí muchísimo", explicó Luka. Así, Doncic sucede en el palmarés al menorquín. El base madridista ha superado en la votación al ala-pívot del Baskonia, Tornike Shengelia, y en tercer lugar ha quedado el escolta del Tecnyconta Zaragoza, Gary Neal. Ambos acompañan a Doncic en el Mejor Quinteto de la temporada, que completan Sylven Landesberg (Estudiantes) y Henk Norel (Gipuzkoa).

La infinita lista de premios de Doncic esta temporada recoge, en España, los galardones a mejor jugador de las Jornadas 14 y 33, MVP del mes de diciembre, integrante del Mejor Quinteto Joven de la competición, Mejor Joven, integrante del Mejor Quinteto y MVP Movistar de la temporada. Mientras, en Europa ha recibido los MVP de las Jornadas 3, 4, 15 y 29, el MVP del mes de octubre, el Trofeo Rising Star, el de integrante del Mejor Quinteto, el MVP de la temporada regular y el MVP de la Final Four.

Doncic es el MVP de la Liga Endesa más anotadora en 22 años. La competición ha elevado su anotación hasta los 81,8 puntos de media por partido y equipo, cifras nunca vistas desde la temporada 1995-96. Los 306 partidos de Liga Regular han superado el total de 50.000 puntos (concretamente 50.051), hito que no sucedía tampoco desde hace 22 años.