Una lesión deja al argentino Sergio Romero fuera del Mundial de Rusia

Sergio Chiquito Romero se quedó sin Mundial. Un día después de ser convocado por Jorge Sampaoli en la lista de los 23 que viajarán a Rusia, una lesión en su primer entrenamiento lo dejó afuera. El golpe anímico para el equipo que lidera Lionel Messi fue enorme. Romero fue titular en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y todos recuerdan aún sus dos atajadas en la ronda de penales de la semifinal contra Holanda, en São Paulo. “Hoy te convertís en héroe”, le dijo aquella noche Javier Mascherano a Romero, tomándole la cabeza y la mirada clavada en sus ojos. Romero se convirtió en héroe y sus compañeros lo querían de nuevo en Rusia. Pero no podrá ser. En su lugar entrará Nahuel Guzmán, portero en el fútbol mexicano.

En la derrota ante España el 27 de marzo pasado, el último amistoso que jugó la selección argentina, Romero chocó con fuerza contra Diego Costa en el primero de los seis goles españoles. Lo sacaron del partido y en su lugar entró Willy Caballero. La lesión no fue grave, pero desde entonces Romero disputó sólo un partido para el Manchester United, su club desde 2015, sin recibir goles. El lunes por la tarde lo amargó la misma rodilla. Al final del entrenamiento sintió que estaba “trabada” y una tomografía determinó que era necesario intervenir para una limpieza. La recuperación demorará entre cuatro y cinco semanas, según el protocolo médico.

La decisión de Sampaoli fue inmediata: dejó fuera a Romero y llamó a Guzmán para ocupar la plaza libre. Y así empezó otra historia, una novela clásica del fútbol argentino, donde los actores no son siempre los jugadores. Sucede que la elección de los arqueros estuvo llena de idas y vueltas, tironeada por la presión periodística para sumar nuevos nombres y las críticas a Romero por la falta de actividad futbolística en su club. Entró entonces en escena la esposa de Romero, Eliana Guercio. La mujer no no tomó nada bien la salida de su marido y con una seguidilla de intrincados mensajes en Twitter puso en duda la gravedad de la lesión. Para quien pudiera entenderla, escribió: “Los ineptos dudan, y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados".

En un intento de traducción, Guercio dijo que está molesta porque la intervención a Romero pudo hacerse antes, dando así tiempo suficiente para la recuperación. Con todo, sumó otro elemento de duda. "Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. Mentiras, mentiras, mentiras", escribió Guercio.

La salida de Romero recordó entonces que Guzmán había quedado fuera de la lista de los 23 que Sampaoli dio el lunes. El arquero de los Tigres de México fue el único que recibió un llamado telefónico de entrenador previo a la difusión pública de los convocados. La buena relación no evitó que el padre de Guzmán, Jorge, un reconocido caricaturista, dedicara a Sampaoli un dibujo en el que se lo ve con una careta y la camiseta de la selección de Chile. Absorbido el reclamo de las familias afectadas, Sampaoli tendrá ahora que decidir quién ocupará el arco argentino. Se inicia entonces otro capítulo de la novela de los tres palos.

Es cierto que Romero no tenía la titularidad asegurada, sobre todo porque en Inglaterra es suplente y su actividad fue más bien escasa: sólo 13 partidos en la temporada 2017/2018 . Pero la ascendencia simbólica del héroe de Brasil 2014 sobre sus compañeros fue siempre un argumento de peso para que Sampaoli lo tuviese en cuenta. Sin Romero, el entrenador deberá optar entre la experiencia europea de Caballero y un recién llegado que irrumpió en la lista con mucho ruido: Franco Armani.

El arquero de River Plate fue la gran sorpresa en la lista de los 23 porque nunca participó de las eliminatorias de Argentina. Sampaoli lo eligió ante el clamor de los periodistas, entusiasmados con las actuaciones del argentino en el arco millonario: titular desde siempre, jugó 44 partidos esta temporada y sus atajadas merecieron crónicas individuales en más de una oportunidad. Sampaoli deberá decidirse entre Caballero y Armani antes del 16 de junio, cuando la selección de Argentina debutará contra Islandia.