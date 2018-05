Hola a todos. Aquí estamos de nuevo, en la última etapa larga de esta edición. Larga y muy importante. Pero antes de estar aquí cruzando el Atlántico hemos pasado una buena parada en Newport, la verdad.

La semana ha ido bien, lo que pasa es que el programa de competición en Newport era algo diferente. La regata In-Port fue justo el día antes de la salida y se hizo muy largo. La costera fue bien para nosotros afortunadamente, terminamos segundos, lo que ayuda a que el día vaya mejor. Pero fue largo porque después de todo el lío tocaba cargar todo en el barco: las velas, la comida, los repuestos, la ropa… y listos para salir.

La costera no fue coser y cantar, como siempre. Fue complicada, tipo de la de Auckland, porque el viento no estuvo alineado con la bahía y era muy difícil adelantar barcos. Nos equivocamos de vela en la salida y salimos con un foque pequeño en vez de uno grande, por lo que montamos la primera baliza quintos y a partir de ahí ya fuimos hacia adelante.

La primera popa fue muy bien, pasamos primero a uno y luego a otros dos barcos en la ceñida, así que muy contentos con el segundo puesto final en esta costera. Estar delante del Dongfeng nos ha permitido aumentar nuestra ventaja en la general de costeras a ocho puntos, que también es importante.

Vamos, que los días en Newport han ido bien. La verdad es que la parada ha sido fantástica, aunque haya hecho mal tiempo y frío, pero hemos descansado lo suficiente para estar ahora con fuerzas y ganas.

Y no es fácil esto, porque esta es una competición muy larga, muy cansada y es complicado mantenerse mental y físicamente siempre a tope. Ahí vamos, se está haciendo la vuelta un poco larga ya, sin duda, supongo que para todo el mundo. Dicho esto, os digo también que estamos todos muy motivados y con muchas ganas de seguir. No cambiamos a nadie de la tripulación y vuelve Sophie, que viene fresca después de haberse pedido una etapa por el codo, así que estamos bien.

Y aquí vamos ya, ¡rumbo a Cardiff y que venga lo que venga! Como hemos visto hasta ahora, y especialmente en la última etapa, nunca hay que descartar a nadie y todo puede pasar. Si no lo hacemos mal ni tenemos problemas, es decir yendo todo bien, nuestro grandísimo problema es Dongfeng, que está solo a tres puntos y significa que si él gana la etapa y nosotros somos segundos, ya estamos de nuevo empatados. Hay que ir delante de él e intentar ganar la etapa, que normalmente es la mejor táctica.

No será una etapa larga, entre 8 y 9 días, y hay que andar con mucho cuidado. Sobre todo es importante que los chinos no nos metan barcos en medio. Sí que habrá que ir un poquito más a la defensiva esta vez, porque no podemos correr el riesgo de que meta dos barcos en medio o lo que sea.

Veremos qué pasa pero sí, es importante un buen resultado en este cruce del Atlántico y en las dos etapas más… ¡A tope!

Un abrazo a todos y ¡vamos Mapfre!