Zidane: “¡Cómo me pueden decir que el Liverpool tiene más hambre! Somos el Madrid”

Salió Zinedine Zidane este martes a la sala de prensa de Valdebebas ante una marabunta de gente en el Open Media Day del Real Madrid antes de la final de Kiev de este sábado. Quedan cuatro días para medirse al Liverpool y para dirigir su tercera final de Champions seguida y al técnico francés se le vio alegre, optimista, tranquilo, irónico y vacilón. Transmite seguridad, fe, confianza y buen humor.

"Viví 18 años como jugador, con muchos entrenadores y muchos jugadores buenos, con muchos egos porque al final es lo que hay… Hay mucho trabajo por detrás de esto. Yo no soy el mejor entrenador, no soy el mejor tácticamente... y no lo tengo que decir porque lo decís vosotros... pero tengo otras cosas. Tengo la pasión y la ilusión y esas dos cosas cuentan más", comentó el técnico francés que dice estar tranquilo porque lo es por naturaleza. "Yo siempre positivo, es lo que tengo, me lo enseñaron mis padres. Me dijeron: si quieres conseguir cosas en la vida, tienes que ser positivo. Si piensas fuerte una cosa la consigues, si piensas que la vas a fallar, la fallas", explicó Zidane.

Reconoció que la eliminación en Copa fue la decepción más grande. Lo dijo cuando le preguntaron dónde está la frontera entre el éxito y el fracaso esta temporada. "No hay ningún fracaso aquí, el fracaso mío fue justo después de perder en la Copa [contra el Leganés]. Ganamos fuera [en la ida] y perdimos teniendo la vuelta en casa. Ha sido un palo muy duro. El Madrid siempre quiere ganar todo, pero no puedes hacerlo siempre, lo importante es la ilusión y las ganas del día a día. Si haces las cosas con ilusión no existe fracaso. La vida son altibajos y para progresar tienes que tener palos de vez en cuando", respondió el técnico.

Le recordaron las palabras de algunos jugadores del Liverpool que este lunes dijeron que tienen más hambre que el Madrid [jugaron la última final en 2007]. "No sé lo que tiene el rival, nosotros tenemos y vamos a tener siempre la misma ilusión, la entrega y las ganas de siempre… Nadie nos puede decir que tenemos menos hambre que los demás, somos el Madrid y siempre queremos más, es lo que tiene este club. No vale eso de que tenemos más experiencia, tenemos que demostrarlo otra vez. ¡Como me pueden decir a mí que el Liverpool tiene más hambre! Eso no existe. Queremos ganar aunque llevamos dos seguidas", concluyó.