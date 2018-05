Jürgen Klopp, presionar o morir

Jürgen Klopp nació en Glatten, en la Selva Negra. “Había 1.500 personas cuando me fui y ahora viven 1.499”, dijo, cuando le preguntaron por la naturaleza de su aldea suaba.

De joven quiso ser médico. Como era un mal alumno, sus notas se lo impidieron. Estudió entonces Ciencias del Deporte en la Universidad Goethe de Frankfurt mientras se esforzaba por ser futbolista profesional. Desechado en la cantera del Eintracht, acabó instalándose en el Mainz 05, en la Segunda División. Allí renunció a sus pretensiones de goleador para ejercer en el que, por entonces, constituía el más irrelevante de los puestos del fútbol: el lateral derecho. La revolución comenzó en el rincón más marginal.

Entre 1995 y 2000, el Mainz de Wolfgang Frank aplicó el ideario de Sacchi de forma pionera en Alemania, en donde los equipos tardaron en superar al libero, practicar el 4-4-2 y establecer la defensa zonal. La prolongación de Frank en el terreno de juego fue Klopp, feliz de poder disimular sus carencias técnicas con las novedosas trampas colectivas de la táctica.

Cristiano de convicciones protestantes, desde adolescente lo movió un poderoso sentido comunitario. “Yo diría que nuestra misión es hacer que nuestro minúsculo pedazo de tierra sea más hermoso”, dijo en el Westdeutsche Zeitung, en 2007. “La vida consiste en hacer que los lugares por donde pasas sean mejores, y en no tomarte demasiado en serio. En darlo todo. En amar y ser amado”.

“Creo en el estado de bienestar”, dijo una vez al diario Taz; “nunca pagaré un seguro privado de salud. Nunca votaré un partido porque prometan bajar los impuestos. Si hay algo que jamás haré en toda mi vida es votar a la derecha”.

Cuando le pidieron que reflexionara sobre el Brexit durante una entrevista para el Guardian, no reprimió un mensaje que, al menos en Inglaterra, desató una polémica: “No soy de ningún modo la persona adecuada para hablar del Brexit, pero si me preguntan doy mi opinión. ¿Qué la gente me escucha? Quizás ese sea el problema: la gente escucha a las personas equivocadas. ¡Por eso Trump es presidente de los Estados Unidos! ¡Por eso los ingleses han votado el Brexit! La Unión Europea no es perfecta, no ha sido perfecta y no será perfecta. Pero es la mejor idea que hemos tenido hasta el momento. Pensémoslo una vez más. Votemos otra vez con la información adecuada. Aprobar el Brexit con el 51% contra el 49% de los votos no tiene ningún sentido”.