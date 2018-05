Jorge Luis Pinto: “Con jugadores como James y Falcao todo se soluciona”

Jorge Luis Pinto (San Gil, 1952) ha logrado sus grandes gestas en Brasil. Hace cuatro años el técnico colombiano llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial, donde cayó por penales con Holanda. Contra todos los pronósticos, los ticos quedaron primeros en un inédito grupo con tres excampeones mundiales: Italia, Uruguay e Inglaterra. Una hazaña en toda regla que los convirtió en la sensación del torneo y el estratega del momento. Luego de las celebraciones, Pinto dejó el cargo en medio de recriminaciones y asumió las riendas de la selección de Honduras para las eliminatorias rumbo a Rusia, pero se ahogó en la orilla tras perder en Sidney el partido de vuelta del repechaje ante Australia.

Colombia alcanzó la misma instancia en Brasil, pero bajo el mando del entrenador argentino que se mantiene al frente, José Néstor Pekerman. Cuando se le pregunta a Pinto si tiene presente que es el técnico cafetero que más lejos ha llegado en un Mundial, replica de inmediato: “y en unos olímpicos”. Reivindica así las semifinales del torneo de fútbol de Rio 2016 que alcanzó con Honduras, un hito para los catrachos. Famoso por su fogosidad, este entrenador globalizado y metódico repasa el panorama de las selecciones a semanas de Rusia 2018.

Pregunta. No pudo volver al Mundial con Honduras. ¿Qué falló en el repechaje con Australia?

Respuesta. No tuvimos el mejor rendimiento, el equipo no estuvo completo, especialmente en ataque. Me sorprendió, a pesar de que yo sabía que era un rival un poco más fuerte que nosotros, y más experimentado. No de más calidad, pero sí más fuerte y más experimentado. El mismo viaje nos dio muy duro, un viaje que el fútbol no lo debe permitir. Una de las modificaciones que debe tener el futuro del Mundial es esa, no hacer esos cruces tan absurdos.

P. Pasemos a Rusia. ¿Qué espera de este Mundial?

R. Buen fútbol, equipos europeos imponiendo su estilo, pues se sienten locales. Equipos suramericanos lógicamente protagonistas, como Brasil. No lo sé de Argentina, puede ser. Porque tienen en Messi al mejor jugador del mundo, y ha demostrado que cuando quiere descomponer un equipo lo puede descomponer, pero hay momentos en que ese mejor jugador del mundo, como lo fue Pelé, como lo fue Cruyff, necesita de algo más. Por ejemplo, que el equipo no reciba goles así los haga él, y eso no lo he visto tan bien en Argentina.

P. ¿Qué equipos pueden sorprender?

R. Bélgica, que tiene una generación de jugadores muy experimentada en los grandes clubes de Europa, muy protagonista. Y veo un equipo que no le damos importancia porque no luce, no es atractivo, pero tiene dos cosas fundamentales en el fútbol, que es Uruguay. Uno, que se saben defender a muerte, que es difícil anotarles. Y dos, que tienen gol y dos goleadores netos, Luis Suárez y Edinson Cavani. Eso pesa en un Mundial.

P. ¿Cuál es su selección favorita?

R. No sale de Brasil, Alemania y uno de los tres que mencioné que puede estar en la pelea.

P. ¿Quién será la figura?

R. Es muy posible que sea Neymar, Messi, o un goleador como Harry Kane o Robert Lewandowski si el equipo lo acompaña. Este Mundial es para mí de centros delanteros, no de volantes creativos porque no hay volantes creativos, hay ochos, hay una mezcla. Iniesta puede lucir, aunque no ser tan efectivo como lo fue en otros mundiales porque los años no pasan en vano. Va a ser un fútbol de ataque y hay delanteros con grandes condiciones. Falcao es uno, un centro delantero neto, goleador, que lo respetan en Europa y en el mundo entero. Gabriel de Jesús está demostrando que es élite en el fútbol inglés, a pesar de su juventud.

P. ¿Cómo ve a Colombia? ¿Puede repetir el buen papel del Mundial anterior?

R. Puede y debe. Puede porque tienen una generación más perfeccionada, con más conocimiento del técnico y más conocimiento entre sí. Que no encuentre ahora una seguridad defensiva como la tenía antes por la renovación que hay es la incógnita, si la parte defensiva le responde. Cuando uno dirige un equipo y tiene jugadores como James Rodríguez y Falcao García del mediocampo hacia delante, y otros dos o tres, todo se soluciona.

P. Todo apunta a que, en el Mundial, Colombia por fin podrá juntarlos, con ambos en buena forma.

R. Esa es una gran ventaja para el rendimiento de Colombia, pero es lógico también que hoy no van a tener al chico desconocido que fue James en Brasil, que los volantes de marca van a estar más atentos. Ya saben que es un jugador reputado que pasó del Real Madrid al Bayern Munich, dos equipos que vemos todos los miércoles y todos los domingos.

P. ¿A James le benefició marcharse al Bayern?

James ha venido compenetrándose con el grupo, el fútbol del Bayern le ayuda siempre. Un equipo grande es fundamental para un diez. Cuando El Pibe Valderrama se fue para Europa al Montpellier, que era un equipo muy chico, muchos amigos colombianos se molestaron porque yo opiné que no era el equipo ideal para él. Era un equipo en donde tenía que marcar más y correr más, y no iba a tener el volumen que se tiene el balón en un equipo grande, y eso para un volante creativo no es bueno. Entonces, James está teniendo esa oportunidad de jugar en equipos protagonistas que le favorecen. Colombia tiene que ser protagonista de alguna manera, y eso debe favorecerle a James.

P. Entonces, ¿para qué está la selección colombiana?

R. Puede llegar a cuartos sin ningún problema. En la segunda ronda le toca obligatoriamente con Bélgica o con Inglaterra, pase de primera o de segunda en su grupo [que comparte con Polonia, Senegal y Japón], y ese es un buen partido para medir a Colombia.

P. ¿Esta es la última oportunidad de que Colombia, que tradicionalmente ha sufrido la falta de gol, pueda disfrutar de un artillero como Falcao?

R. Sí, pero no solamente Falcao. Está Miguel Ángel Borja, Duván Zapata, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel. Es un momento estelar para el ataque colombiano.

P. ¿Y Costa Rica? ¿La ve capaz de repetir la hazaña de hace cuatro años?

R. Ojalá que la repita y la supere. Le han hecho tres cambios al equipo, de resto siete u ocho son los mismos. Yo siento que Costa Rica era un equipo muy joven, va mucho más maduro. Un Mundial más duro que en Brasil no le puede tocar.

P. Otro técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, dirige a México, la gran potencia de la Concacaf.

R. Es un grupo complicado, con Alemania, Suecia y Corea del Sur. Puede ser protagonista por la calidad de los jugadores, por el mundo futbolístico que ellos viven, por todo lo que tienen, la estructura, que repercute mucho. Ojalá logren estabilizar el grupo y Juan Carlos tenga la visión clara. Hay condiciones en México para lo que ellos han soñado siempre, jugar el quinto partido.