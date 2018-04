Ocho claves para seguir la jornada 34 de Liga

A cinco jornadas del final se disputa una jornada coja porque la celebración este sábado de la Copa del Rey obliga a demorar hasta el día 9 de mayo el Barcelona-Villarreal y el Sevilla-Real Madrid.

Clasificación actualizada

1. Clavo ardiendo para el Deportivo

Leganés (14º, 39 puntos) – Deportivo (18ª, 27 puntos). Viernes, 20. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

En A Coruña dolió y mucho el triunfo postrero del Levante ante el Málaga. La jornada intersemanal tuvo mala resolución para el Deportivo que se distanció dos puntos, hasta los siete actuales, de su rival por la permanencia y ha sacado pírrico fruto de su racha de tres partidos consecutivos sin perder, hito que no sucedía desde hace trece meses cuando con la llegada de Pepe Mel al banquillo encarriló cuatro. Esa marca tratará de igualarla en el partido que abre la jornada, pero al Deportivo ya no le vale un empate. Necesita volver a sumar de tres en tres y esperar. Quien no quiere aguardar más es el Leganés, que parte con una idea clara: si gana el partido habrá sellado su permanencia en la categoría. “Si no somos capaces de sacar adelante el partido de mañana o sumar, cuidado. Los tramos de final de temporada son muy difíciles y muy complicados para todo el mundo”, avisa el técnico Asier Garitano, que no acaba de renovar, pero habla en futuro sobre el club: “Para mantener la categoría hay que hacer muchas cosas bien. Ya vemos que por debajo hay clubes importantes. Hay que darle valor, seguir peleando, conseguir el objetivo y no conformarse. Hay que intentar ver hasta dónde somos capaces de llegar cada año. Hemos mejorado respecto a la temporada pasada y vamos a intentar poner el listón cuanto más alto mejor”

· El Leganés solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros ligueros en casa (3V 1E), 0-1 ante el Valencia, y dejó la portería a cero en tres de ellos.

· El Deportivo ha logrado siete puntos de los últimos nueve posibles, dos más que en los 15 encuentros ligueros anteriores juntos (cinco).

Loïc Rémy supera al valencianista Parejo. Miguel Ángel Polo EFE

2. Inesperado duelo por Europa

Eibar (12º, 43 puntos) – Getafe (9ª, 45 puntos). Sábado, 21. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

En la clasificación de los topes salariales que marca la disponibilidad económica para conformar las plantillas, el Eibar figura en el puesto 16 y el Getafe es colista de la Liga Santander. En la tabla marcada por los méritos futbolísticos ahí están ambos, salvada la categoría a cinco jornadas del final, y con un duelo directo en el horizonte para opositar a una plaza en la Europa League. El equipo madrileño tiene una ventaja de dos puntos en la clasificación que importa y mucho si saca los puntos de Ipurua tal y como lo hizo en Mestalla esta misma semana. “Sabemos de nuestras limitaciones, pero debemos de creer”, pide el técnico Pepe Bordalás, que tiene de baja para este partido a Jorge Molina, Arambarri y Bergara, tres piezas esenciales en los albores de la campaña. Que les hayan suplido sin que se resienta la fiabilidad del equipo alerta sobre el mérito de este Getafe coral, que ha integrado a futbolistas como Cabrera, Flamini o Rèmy, decisivos en el último triunfo ante el Valencia, en especial el delantero, autor de los dos goles ante un rival en puesto de Liga de Campeones. “Estamos muy contentos porque se han adaptado a la forma de jugar del equipo”, resume Bordalás. Es curioso, pero el Getafe, con 45 puntos acaba justo ahora de lograr su segundo triunfo consecutivo en el actual campeonato.

· El Eibar ha marcado 11 goles de cabeza en la Liga esta temporada, su mejor registro en este aspecto en una misma campaña en la máxima categoría.

· El Getafe solo ha ganado en una de sus nueve visitas a Ipurua en todas las competiciones (4E 4D), 1-2 en diciembre de 2014 en la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

3. Ni Aspas ni Parejo

Celta (10º, 44 puntos) – Valencia (4ª, 65 puntos). Sábado, 21. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Sin él también seremos competitivos, no tengo ninguna duda”, advierte el técnico Juan Carlos Unzué sobre la ausencia de Iago Aspas, lesionado al menos para las próximas tres jornadas. Y completa: “Si ganamos al Valencia estoy seguro de que tenemos muchas opciones de entrar en Europa porque hay bastantes duelos directos”. Veinte goles, cinco asistencias y un sinfín de intangibles aporta el delantero de Moaña, pero no menos capital es para el Valencia la de Parejo, su faro en la medular, expulsado en el partido contra el Getafe el pasado miércoles. “Tenemos dos opciones”, apunta Marcelino, el técnico che. Para suplir a Aspas se cuenta con Maxi Gómez en punta y es posible que Unzué le dé continuidad al excelente Brais Méndez por detrás del delantero. Hay mucho en juego en Balaídos, pero el Valencia tiene la ventaja de jugar con una clasificación favorable para defender su plaza en la próxima Liga de Campeones. “Faltan cinco partidos, tenemos diez puntos de ventaja y el golaverage favorable. Si me pongo nervioso en esta situación merecería estar en casa”, reflexiona Marcelino. Al Celta no solo le faltará su capitán sino tambien el lateral Jonny, sancionado, y el centrocampista Radoja, que está lesionado. En el Valencia también deberá cumplir sanción Gayà y se apunta una delantera con dos futbolistas de la cantera celeste, Rodrigo Moreno y Santi Mina.

· Desde su regreso al equipo en la 15/16, el Celta ha perdido el 70% de sus partidos sin Iago Aspas en la Liga (3V 7D) y solo el 37,3% con él (39V 23E 37D).

· Santi Mina ha marcado once goles en la Liga esta temporada, uno más que en sus dos anteriores campañas juntas con el Valencia. El gallego no ha marcado en sus cinco enfrentamientos ligueros ante su exequipo.

4. El Espanyol mira hacia el abismo

Girona (8º, 47 puntos) – Espanyol (16ª, 36 puntos). Domingo, 22. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Gerard Moreno, delantero del Espanyol, durante el partido contra el Eibar. Enric Fontcuberta EFE

En las últimas jornadas el Espanyol no ha marcado gol y ha sumado un punto. El desastre es de tal calibre que ya no queda más remedio que mirar hacia abajo y hacer cuentas sobre el descenso, que al comenzar esta jornada está a nueve puntos de distancia para los pericos. Al equipo que dirge Quique Sánchez Flores le restan tres complicadas salidas, pero dos balas de oro en su feudo ante Las Palmas y Málaga. Quizás a la postre no necesite sumar más, pero seguramente con un triunfo más estará libre de toda contingencia. No parece que Girona sea el mejor lugar para buscarlo por más que el último visitante, el Betis, le quebrase una racha de más de cuatro meses sin derrotas en Montilivi. “Hay un riesgo, así lo dicen las matemáticas”, asume el capitán Víctor Sánchez, que alude a la frustración. “Hay un problema psicológico, el equipo no se suelta y nos ha pasado toda la temporada. Ha bajado el hambre que teníamos el año pasado cuando las expectativas eran las de superar aquel octavo puesto final. Es un jarro de agua fría para todos”, completa. Poco más de 11.000 espectadores se citaron en el último partido en el RCD Stadium, el desapego es mayúsculo, pero Víctor Sánchez marca el camino: “Ganar en Girona. Tenemos el amor propio herido”. Pero el rival quiere dispararse hacia Europa y sabe que un triunfo le dejaría en la séptima plaza a la espera de que el Sevilla complete la jornada que aplaza contra el Real Madrid.

· El Girona logra el 50% de sus goles gracias a jugadas de balón parado en la Liga esta temporada (23 de 46), el porcentaje más alto de cualquier equipo junto al Málaga (10 de 20).

· El Espanyol suma cinco partidos seguidos sin marcar en la Liga (468 minutos), la última vez que encadenó seis o más encuentros sin anotar fue en abril de 1980 (siete), la que es hasta el momento la peor racha de toda su historia en la máxima categoría.

5. Imanol despierta a la Real Sociedad

Málaga (20º, 17 puntos) – Real Sociedad (11ª, 43 puntos). Domingo, 22. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Diez puntos de doce posibles, nueve goles a favor y ninguno en contra, la tarea de Imanol Alguacil en el primer equipo de la Real Sociedad es impactante hasta la fecha y en el entorno del club ya se producen dos acontecimientos: por una parte se sugiere la continuidad del técnico interino la próxima temporada y por otro se acaricia la posibilidad de llegar a puestos europeos que parecían imposibles hace un mes. El despertar se ha producido además de manera coral, porque en esas cuatro jornadas han participado los 21 futbolistas que tiene disponibles el entrenador, incluido Rubén Pardo, que de ser el último de la fila para Eusebio tiene ahora vitola de titular. La perspectiva de visitar al colista ya descendido dispara las expectativas en la Real Sociedad e Imanol se declara como “el hombre más feliz del mundo”, pero al tiempo mantiene los pies sobre el suelo. “Todavía me viene grande la Primera División”, dice. En realidad eso podría decirse sobre el fracasado proyecto del Málaga, que tiene por delante una dura penitencia de cinco jornadas y un ambiente duro este domingo en La Rosaleda.

· El conjunto malagueño solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos como local en La Liga (2E 7D), 1-0 ante el Villarreal en este mes de abril, quedándose sin marcar en siete de ellos.

· Willian José ha marcado 14 goles en la Liga esta temporada y puede convertirse en el primer jugador realista en alcanzar los 15 tantos en una campaña liguera desde Carlos Vela y Antoine Griezmann en la 13-14 (16 cada uno).

6. Objetivo a tiro para el Alavés

Las Palmas (19º, 21 puntos) – Alavés (15ª, 38 puntos). Domingo, 22. 18,30 horas – 17,30 hora local (BeIN Sports LaLiga)

Todo lo que no sea ganar al Alavés supondrá el descenso automático de Las Palmas, que en todo caso podría firmarlo el lunes si el Levante vence en San Mamés. Llegan las lamentaciones, por ejemplo las de Paco Jémez: “Cuando se marchó Viera me tendría que haber ido y no lo hice por mis jugadores. No creo que venga a cuento hablar ahora de Viera. Algunos jugadores vinieron de muy lejos y otros se quedaron por mí. Creo que la decisión correcta era marcharse, pero como siempre lo hago todo al revés…”. El Alavés atenderá a lo que haga el Deportivo en Leganés para saber que necesita para confirmar su permanencia en la categoría y si gana lo hará por primera vez desde febrero del año pasado en dos ocasiones consecutivas lejos de Mendizorroza.

· Los canarios suman tres derrotas seguidas en casa y las tres sin lograr ni un solo gol. Nunca en toda su historia en la máxima categoría el equipo amarillo ha perdido cuatro partidos consecutivos como local sin marcar.

· Las Palmas solo ha sumado el 20,8% de los puntos desde la llegada de Paco Jémez (10 de 48); el Alavés, el 53,3% desde la llegada de Abelardo Fernández (32 de 60).

7. Junior crece en un Betis disparado

At. Madrid (2º, 71 puntos) – Betis (5ª, 55 puntos). Domingo, 22. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Seis triunfos consecutivos y 22 puntos de 24 tienen al Betis al filo de festejar su regreso a competición europea y la euforia es tal que hasta se mira hacia la cuarta plaza que detenta al comenzar la jornada el Valencia, al que deberían descontar diez puntos en cinco jornadas y con el añadido del golaverage en contra. No parece muy factible, así que Quique Setién alerta también sobre que hay que atender al retrovisor. El Betis sueña y lo hace con jóvenes de su prolífico vivero como Junior Firpo, un dominicado criado en la Costa del Sol que llegó al club en edad juvenil y que le ha quitado el puesto a Durmisi. “Hace unos meses jugaba en Tercera y ahora llevo seis victorias seguidas en Primera”, dice. Y la última con un gol suyo sobre la bocina. Lateral de largo recorrido, de físico privilegiado que le ayuda a jugar incluso de central, con gran golpeo, ya destacaba por su llegada al gol en el filial verdiblanco, pero lo más impactante es que su rendimiento apenas ha notado el salto de categorías. Su próximo brinco tiene pinta de que le llevará a jugar en Europa.

· El Atlético solo ha encajado cuatro goles en el Wanda Metropolitano en la Liga esta temporada, el mejor registro defensivo en casa a estas alturas de la competición de toda su historia en la máxima categoría.

· El Betis es el equipo que más puntos ha sumado tras marcar en los últimos 15 minutos de partido en la liga esta temporada (14).

8. Coke vuelve a ser importante

Athletic (13º, 40 puntos) – Levante (17ª, 34 puntos). Lunes, 23. 21 horas (Gol TV)

Con siete jugadores apercibidos de sanción que ya son ocho tras ver Jefferon Lerma la tarjeta amarilla contra el Málaga, con goles agónicos que le dieron cuatro puntos en sus dos últimos partidos en casa, con más corazón que fútbol, se dispara el Levante hacia la permanencia en la categoría. “El primero que cree en ganar hasta el último segundo soy yo”, dice el técnico Paco López. “Bueno pues que siga así, ¿no?”, resuelve el lateral Coke cuando le preguntan por los tantos agónicos. “Si mantenemos el partido con empate y luego metemos en el último minuto no está mal como planteamiento. Pero el equipo cree”, completa. Igual la diferencia entre el Levante y sus perseguidores radica también en la aportación de sus fichajes invernales. Coke llegó en enero y es pieza clave en el equipo, autor incluso de goles importantes ante Getafe y Las Palmas. Si el equipo confirma la permanencia es un claro objetivo lograr su pase definitivo porque ahora está cedido por parte del Schalke 04. “Yo venía de Alemania de no sentirme importante en un equipo porque no estaba participando y fue llegar aquí y volver a sentirte futbolista. Todo el mundo se ha molestado mucho para que pudiese integrarme y no puedo sentirme más identificado con este proyecto”, explica. Coke cree que precisamente el Deportivo, su perseguidor en la tabla, marcó al Levante el camino para triunfar en San Mamés, donde esperan ver marcar a Iñaki Williams, goleador en el Bernabéu, pero que lleva tras si una curiosa estadística: ha marcado sus diez últimos goles en la Liga lejos de Bilbao, donde no festeja un tanto suyo esde hace casi 17 meses.