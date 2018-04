Un Espanyol depresivo se hunde ante el Eibar

No hay mejor analgésico en la Liga que el Espanyol. El domingo pasado, el conjunto blanquiazul despertó el apetito goleador del Getafe, que llevaba desde febrero sin celebrar una diana frente a su gente; ayer levantó a un Eibar hundido, sin victorias en sus últimos seis partidos. Los muchachos de Mendilibar llegaron a Cornellà, un diván en la Liga, capaz de romper la sequía de triunfos del Eibar, como también su falta de puntería. El cuadro vasco no necesitó más que un buen centro de Paco León y un testarazo de Lombán. Suficiente para aprovecharse de un Espanyol plomizo, que deambula tanto en casa ajena como en la propia, sin más esperanza que el final de la Liga. Hasta el cierre de la temporada, les queda un vía crucis a los blanquiazules, también a Quique Sánchez Flores, víctima de la ira de la hinchada, especialmente encendida contra el técnico madrileño.

4-4-2 (D.P.) Enrique Sánchez Flores 1 Pau López 22 Tarjeta amarilla 32' Tarjeta amarilla Mario Hermoso 15 David López 16 Tarjeta amarilla 50' Tarjeta amarilla Javi López 3 Aarón Martín 25 Darder 8 Carlos Sánchez 19 Cambio 45' Sale Sergio García Piatti 4 Cambio 66' Sale Óscar Melendo Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Víctor Sánchez 11 Cambio 78' Sale Marc Navarro Leo Baptistao 7 Gerard Moreno 25 Dmitrovic 22 1 goles 31' Gol Lombán 12 Paulo Oliveira 7 Tarjeta amarilla 56' Tarjeta amarilla Capa 15 José Ángel 14 Cambio 84' Sale Diop Dani García 24 Joan Jordán 20 Cambio 89' Sale David Juncà Iván Alejo 21 Pedro León 5 Escalante 11 Cambio 79' Sale Kike García Rubén Peña 4-2-3-1 José Luis Mendilibar

En el amanecer de la temporada, Julen Lopetegui, entrenador de la selección española, llamó a Sánchez Flores para preguntarle por su chico estrella, Gerard Moreno. El técnico seguía los pasos del delantero catalán, líder del ataque del Espanyol, autor del 46% de los tantos del equipo en la Liga. Sin embargo, jornada a jornada, el conjunto blanquiazul se fue apagando en la Liga, como también se apagaron los goles de Moreno (no marca desde el 11 de marzo, en la última victoria del Espanyol, ante la Real Sociedad). Con el 7 en Babia, ya no hay noticias del conjunto blanquiazul. Sánchez Flores no para de cambiar la alineación. Sin embargo, no cambia nada en el Espanyol. Después de agitar el once en la derrota ante Valencia, buscó reinventar a sus muchachos frente al Getafe. Misma receta contra el Eibar. Siempre sin resultados. Ni juego ni goles, solo la indiferencia de un equipo gris cada vez más hundido en la tabla. Hoy, el cuadro blanquiazul descansa en la decimosexta plaza de la Liga. Suma 36 puntos, a nueve del Deportivo, que marca la línea del descenso.

Una hora sin remates

Ni la sombra del fondo de la tabla agita al Espanyol. Ante el Eibar, tardó más de una hora en rematar entre los tres palos. Ninguna novedad. El cuadro blanquiazul es el cuarto equipo que menos busca la portería contraría en la Liga, vacío de disparos entre los postes en tres de sus últimos seis duelos. La mala racha la rompió Gerard Moreno, como no podía ser de otra manera. Pero ni la rebeldía del 7 le cambió la cara al Espanyol.

Al delantero blanquiazul se le escurre la Roja, como a la afición blanquiazul se le acaba la paciencia con el proyecto del presidente Chen Yansheng. El empresario chino quiere cuentas equilibradas, sin más dinero para mejorar a un equipo que pide a gritos una remodelación. “¡Quique vete ya¡, ¡Quique vete ya¡”, insistió una y otra vez, un tan enfurecido como esquelético Cornellà (12.113 espectadores, la segunda peor entrada de la historia del RCDE Stadium). La hinchada perdió la paciencia con un entrenador Premium en el sueldo (es el cuarto que más cobra en la Liga, después de Zinedine Zidane, Ernesto Valverde y Diego Simeone), Low Cost en el juego. La pasividad de un Espanyol depresivo, que ya acumula cinco partidos sin victorias, fue un caramelo para el Eibar, sobre todo para la bota de Pedro León.