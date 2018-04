Iago Aspas estará tres semanas de baja por una rotura fibrilar

Hizo una completa exhibición futbolística, marcó con el brazo izquierdo su vigésimo gol de la temporada y acabó el partido en el suelo, dolorido y con la mosca tras la oreja: “Creo que rompí en uno de las últimas jugadas en un control que se me fue un poco largo”, explicó en la entrevista televisiva antes de enfilar hacia los vestuarios. Tenía razón Iago Aspas, al que en las pruebas médicas realizadas este miércoles se le detectó una rotura fibrilar en su grado más leve en la porción larga del bíceps femoral de su pierna derecha y deberá estar tres semanas de baja. En todo caso su presencia en el próximo Mundial no corre peligro por esta dolencia siempre que no medie recaída y se cumplan los plazos previstos para su puesta a punto.

La lesión de su mejor futbolista llega en mal momento para el Celta, que está a cuatro puntos de distancia de la séptima plaza que puede dar el pase a la próxima Europa League. Aspas se perderá el partido de este sábado en Balaídos contra el Valencia y tampoco estará la jornada siguiente en Villarreal. El primer fin de semana de mayo, el 5 o el 6, su equipo recibirá al Deportivo, derbi al que el delantero internacional llegaría justo un poco antes del plazo previsto para su recuperación. Tras esa cita restarían dos partidos más, Real Madrid en el Bernabéu y Levante en Vigo, antes de finalizar la liga. En todo caso el delantero de Moaña tendrá complicado llegar a una plusmarca que parecía a su alcance, la de Mauro que data de 1956 con 23 tantos como máximo goleador del Celta en una temporada en la máxima categoría.

La recuperación de Iago Aspas será controlada por el médico del Celta, Juan José García Cota, que además se da la coincidencia de que también es el de la selección española. El bíceps femoral es un músculo importante para un futbolista, el que se extiende por la parte posterior del muslo de la pierna, desde la pelvis hasta la rodilla, y sirve para flexionarla y alzar la cadera, es el motor que impulsa la carrera. Por ahora ha frenado la de Iago Aspas en una liga de ensueño como la que está completando, pero no parece que le vaya a apartar de su aspiración de vestir de rojo en Rusia porque los plazos le dan margen para completar una puesta a punto sin apuros. La liga finaliza el 20 de mayo, dentro de cuatro semanas y media, al día siguiente se espera que Julen Lopetegui, que el día 14 deberá entregar a la FIFA un listado de 35 hombres, ofrezca la convocatoria de 23 futbolistas y el domingo 3 de junio el equipo disputará un partido amistoso en Villarreal frente a Suiza antes de emprender tres días después viaje hacia su cuartel general ruso de Krasnodar.