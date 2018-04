Lenglet: “Para parar a Lewandowski necesito a mis compañeros”

“Lenglet es el hijo que todo padre quisiera tener. Trabaja bien y muestra siempre una gran capacidad para seguir aprendiendo. Su rendimiento está siendo muy bueno”. Así define Vincenzo Montella, entrenador del Sevilla, a Clément Lenglet, defensa central del conjunto andaluz. A sus 22 años, el francés se ha convertido en uno de los referentes de un equipo que desea seguir haciendo historia en la Champions, esta noche frente al Bayern de Múnich en cuartos de final (20.45, beIN Sports). Querido en el vestuario, Lenglet fue el penúltimo fichaje de Monchi como director deportivo del Sevilla, concretado en el mercado invernal del pasado ejercicio. El último fue el argentino Montoya. Algo más de año y medio en Sevilla han descubierto un futbolista que siente pasión por su profesión, es un ejemplo en los entrenamientos y progresa en su rendimiento ante los mejores delanteros de Europa.

Después de anular a Lukaku en los octavos ante el Manchester United, Lenglet tendrá que vérselas con Lewandowski, otro de los grandes nombres del fútbol europeo justo después de pelearse el pasado sábado con el Barça. “A veces te sientes impotente. Como con Messi el otro día. No puedes hacer nada. Además de Messi, los que peor me lo han puesto han sido Cristiano y Luis Suárez. Con Lukaku hicimos un trabajo muy bueno entre todos. Lo estudiamos bien y le detuvimos”, aclara el francés, uno de los últimos en abandonar el gimnasio después de la sesión de recuperación tras el duelo contra el Barcelona. “Es muy profesional y muy pesado, para lo bueno, en el trabajo”, destacan en el club. Desde esa dedicación, no debe extrañar que Lenglet lo juegue todo en el Sevilla.

Su gran regularidad le hace ser el futbolista de la Liga española con más minutos en todas las competiciones: 3.743 minutos repartidos en 43 encuentros (con tres goles anotados). Nadie juega más que Lenglet, por delante de Messi y Saúl.

“Siempre aprendí que es muy importante entrenar antes y después de los partidos. Para mí es muy importante recuperar después de cada encuentro. Además, soy muy obsesivo con la alimentación”, dice Lenglet, quien suele comer en el comedor de la ciudad deportiva del Sevilla. No todos los futbolistas de la primera plantilla lo hacen de manera habitual. Vital en la eliminatoria contra el United, el Sevilla se las ve ahora con el Bayern. Y Lenglet tendrá un nuevo reto: Lewandowski. Un delantero que marca un gol cada 86 minutos, que ha anotado ya 35 en el presente ejercicio y viene de hacerle tres el sábado al Dortmund.

“Parar a Lewandowski será muy difícil, claro. Es un jugador top, como Müller o como Robben. Está entre los cinco mejores delanteros del mundo y para detenerlo debemos jugar como lo hicimos ante Lukaku. Necesito la ayuda de mis compañeros porque solo no puedo ganar este duelo”, reconoce Lenglet, quien incidió en la necesidad de actuar como un bloque para detener al atacante polaco. “Tanto yo como mi equipo necesitamos actuar con inteligencia. Si Lewandowski está fino es muy difícil de parar. El Bayern es favorito, está claro. Tienen más potencial y experiencia, pero el Sevilla sabe competir en este tipo de partidos. Debemos hacerles sentir que podemos golpearles, que sientan miedo de nosotros”, comenta Lenglet.

A Lukaku lo estudiamos y pudimos frenarlo, nos salió bien”

El zaguero del Sevilla ha visto casi todos los partidos del Bayern en la Liga de Campeones y ha estudiado los movimientos de Lewandowski. “Me gusta el fútbol y he visto al Bayern en varios partidos de la Champions. He visto los movimientos de este jugador, claro, que lleva varios años en lo más alto. También lo seguí en la pasada Eurocopa”, aclara Lenglet.

Renovación

Fichado por el Sevilla del Nancy por cinco millones de euros y con una cláusula de 30, el nombre del francés ya está encima de la mesa de equipos importantes de Europa. Con contrato hasta 2021, el club andaluz busca su renovación y aumentarle la cláusula de rescisión. “No sé si soy un jugador barato o no. Estamos hablando con el Sevilla para renovar, pero yo solo puedo decir que me encuentro muy bien aquí y que me satisface el contrato que hice con Monchi en su tiempo”, dice.

Internacional sub 21 con Francia en 10 ocasiones, el zaguero no ve todavía cercana su llamada para jugar con la selección absoluta del país galo. “Compito al máximo nivel y claro que me gustaría jugar con Francia, pero entiendo que hay muy buenos jugadores zurdos en esa posición y es difícil para Deschamps. Están Umtiti, Laporte y Kimpembe, del PSG. Tiene mi edad y he coincidido con él en las selecciones inferiores francesas. Es muy bueno”, aclara. Como también lo era Escudé, exdefensa central zurdo del Sevilla entre 2005 y 2012 e internacional por Francia en 13 ocasiones. “Dicen que Lenglet se parece a mí. Yo creo que es mejor porque además es más fuerte físicamente de lo que lo era yo”. Halago de compatriota.