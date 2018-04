Montella: “Tenemos que obligar al Bayern a hacer lo que no le gusta”

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, afronta con su equipo un partido histórico frente al Bayern en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tras derrotar al United en octavos, llega ahora al campeón alemán. Montella no podrá contar con el sancionado Banega. “Es un futbolista importante, con sus características, pero es baja y eso no lo podemos cambiar. El compañero que salga jugará con sus virtudes”, aclaró el preparador italiano, quien reconoció que Mercado y Jesús Navas son duda por diversos problemas musculares. “Tengo que esperar a mañana por ambos”, aclaró Montella, quien reconoció de forma algo curiosa que Ben Yedder, máximo goleador en la competición, jugará ante el Bayern. ¿Qué le falta a Ben Yedder para ser titular?, se le preguntó a Montella. “La Champions”, dijo sonriendo.

“Claro que debemos tener el balón ante el Bayern. Si tenemos más tiempo la pelota obligaremos al Bayern a hacer lo que no le gusta. Ellos quieren el balón y son muy verticales, así intentaremos que sea nuestro”, aclaró el entrenador del Sevilla. “No me preocupa el nivel mental ni físico de mis jugadores. La mente activa las piernas y la motivación es absoluta. Claro que en la Liga hemos pagado el desgaste de la Copa y la Champions, pero no lo cambio. Estoy contento y apuraremos las opciones que tengamos hasta el final. Pelearemos hasta la muerte, como dice nuestro himno”, añadió el entrenador del conjunto andaluz, quien tuvo palabras para analizar al técnico rival, Jupp Heynckes: “Es un hombre de fútbol, muy práctico, que no vende humo. Es muy parecido al carácter alemán. Hace las cosas sencillas y sus jugadores le entienden”.

“Vidal es un jugador fantástico, al que conozco bien de Italia. Pero el Bayern está plagado de buenos jugadores”, admitió Montella, quien aclaró que Sandro y Roque Mesa, fichajes de invierno, no están jugado todo lo debido por haber llegado en un tono físico bastante menos al de sus compañeros.

“Son partidos diferentes los del Barcelona y el Bayern. Sí pienso que los dos tienen la misma filosofía de juego. Para tener opciones contra este equipo hay que mantener la intensidad y el orden del otro día”, aclaró, por su parte, Pablo Sarabia, que regresa al once inicial después de ser baja por sanción el pasado sábado en la Liga ante el Barcelona.