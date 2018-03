Ibrahimovic se cuela en la fiesta mexicana del derbi de Los Ángeles

La palabra derbi ha empezado a usarse en Los Ángeles. El Galaxy se repuso de una derrota parcial 3-0 para poner el marcador a su favor con el 4-3. Para Zlatan Ibrahimovic fue una tarde de idilio al jugar sus primeros 16 minutos con los galácticos y provocar el triunfo con dos goles suyos. Carlos Vela había comandado el ataque de los suyos con un par de goles de ensueño.

Con cuatro minutos, Vela trazó uno de esos goles que enamoraron a San Sebastián. La estrella mexicana llevó a sus colegas en el ataque para presionar la salida del Galaxy que no contó con los hermanos Dos Santos. El exjugador de la Real Sociedad le pegó desde el lado derecho para dejar el balón a unos metros del ángulo para el 0-1. Vela lo celebró como si hubiese convertido un triple en la duela de los Lakers.

Carlos Vela era el imán de todos los balones. No había pase que no pasara por su aduana como media punta del equipo dirigido por el estadounidense Bob Bradley. El segundo gol fue uno de entrenamiento. El de Cancún recibió un pase del uruguayo Diego Rossi por la izquierda, enganchó al balón para engañar al guardameta y a seis jugadores defensivos. Su tiro pegó primero en el larguero antes de concretarse el 2-0.

El tercer tanto fue un autogol de Daniel Steres cuando el tico Marco Ureña intentó buscar al mexicano. La intensidad del L.A. FC disminuyó en la parte complementaria. En una hora de partido, los del Galaxy acortaron distancias con un gol de Lleget.

El cántico de "¡Queremos a Zlatan" empezó a zumbar por el Stubhub Center en Carson, California. El entrenador Sigi Schmidt sacó del banquillo a Zlatan Ibrahimovic para renovar la ofensiva a 20 minutos del final. El sueco no jugaba desde el 26 de diciembre con el Manchester United. "Me siento como Benjamín Button: nací viejo y moriré joven. Solo diré que no se preocupen por mi edad", dijo el pasado viernes. Ya en la cancha su equipo encontró el 2-3 con un tanto de Pontius.

Zlatan aprovechó un balón suelto y la mala salida del guardameta para marcar un golazo que le sirvió de presentación ante los suyos. Una escena digna de mejores años en el Inter de Milan para el empate 3-3. Ya con el reloj y sus últimos minutos, Ibrahimovic dio un salto en el área para hacer el 4-3. Una voltereta que oxidó la artillería del equipo de Vela.

Los Ángeles FC juegan su primera temporada en la Major League Soccer y suman una positiva racha de dos partidos ganados. El equipo se edificó con Carlos Vela como su primer futbolista y luego llegó la oleada de fichajes. Del club resalta el delantero de Costa Rica, Marco Ureña, y el internacional por Bélgica, Laurent Ciman. Los dueños construyeron el estadio Banc of California con una capacidad para 22.000 aficionados; sin embargo, el calendario de la MLS dispuso que el naciente club jugara su primer partido como local hasta la séptima fecha del campeonato.

La desilusión del Galaxy fue tener en su lista de lesionados a Giovani y Jonathan Dos Santos. Los formados en La Masía habían aumentado el interés al enfrentarse a su compatriota Vela, pero una serie de molestias musculares les alejó de disputar el derbi. "Nos gusta tener este tipo de jóvenes estrellas que mejoran el día a día el nivel futbolístico de este país", había comentado a este diario el director deportivo de la MLS, Alfonso Mondelo.

El interés por la MLS aumentó entre la comunidad hispana en Estados Unidos al reunir a tres jugadores que aún representan al seleccionado de México. Cuando el Tri realiza partidos amistosos los estadios se abarrotan. Las campañas de mercadotecnia del derbi angelino habían girado en torno al tridente de mexicanos, pero esta vez fue opacado por un rejuvenecido Zlatan.