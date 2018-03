Zak Brown: “La amenaza de la marcha de Fernando Alonso fue muy real”

Para tratar de salir del pozo más profundo en el que nunca habitó McLaren, los accionistas de la segunda escudería más universal de la Fórmula 1 prescindieron de Ron Dennis y se encomendaron a Zak Brown (Los Ángeles, 46 años), reconocido por la comunidad de las carreras como un gurú del marketing. El primer objetivo del norteamericano fue convencer a Fernando Alonso de que siguiera comprometido con el proyecto de la compañía de Woking (Gran Bretaña). A finales del año pasado rescindió el contrato con Honda como suministrador de motores y firmó con Renault, en el que debe ser el pilar del resurgimiento de la estructura. Hace unos días, Brown tuvo a bien atender a EL PAÍS para repasar qué se puede esperar de McLaren con vistas al Mundial que este domingo arranca en Melbourne.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado su vida en los últimos dos años?

Respuesta. Ahora estoy mucho más ocupado que antes. Comencé en McLaren hará un año y medio. Ponerme por primera vez esta camiseta fue un momento muy especial porque soy fan de este equipo desde 1988. Es el mejor del mundo , me encanta trabajar aquí.

P. ¿Puede comparar el momento actual de McLaren con el de hace un año?

R. Estamos muy emocionados por ver cómo irá el arranque del Mundial. El año pasado, en este momento, sabíamos que teníamos graves problemas, de modo que la sensación es completamente distinta. Es verdad que en los test tuvimos algunos problemas pero fueron cosas sin demasiada importancia. Ahora disponemos de un muy buen coche y de un buen motor.

P. En los tres últimos cursos, esos problemas nunca hicieron que las expectativas de la escudería se rebajaran. ¿Qué hay que esperar de ustedes esta temporada?

R. Intentamos no colocar esas expectativas en un punto demasiado alto. Nos ponemos mucha presión a nosotros mismos porque queremos volver a ganar carreras. Lo que nos queda es agachar la cabeza y trabajar duro, sabiendo que tenemos por delante un año de reconstrucción. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, y todos esperamos ver a Fernando y a Stoffel pelear en el grupo de cabeza con los demás campeones del mundo.

P. ¿Entiende que después de tantas promesas exista quien haya perdido la fe en ese resurgimiento?

R. Claro que lo entiendo. Nosotros prestamos mucha atención a nuestros seguidores, y tengo que decir que son una comunidad que se vuelca en dar su opinión. Eso es muy bueno. Por encima de todo, a la gente le gusta animar a los equipos que ganan y eso es lo que hace que nosotros seamos los primeros en querer volver a esa inercia ganadora. Si es frustrante para la gente, deberían imaginarse cómo lo es para nosotros que lo estamos sufriendo y dejándonos la piel para darle la vuelta. Si es duro vivirlo a través de la televisión, piense en cómo es hacerlo desde el box.

P. ¿Qué relevancia tiene para el proyecto retener a Alonso?

El McLaren de Alonso, durante la clasificación en Albert Park. Mark Thompson Getty

R. Siempre quieres disponer de los dos mejores pilotos de la parrilla y nosotros creemos tenerlos, aunque está claro que ambos se encuentran en puntos distintos de sus trayectorias. Fue un gran voto de confianza para nosotros que Fernando considerase que este era el mejor lugar en el que seguir corriendo, y estamos encantados con su elección.

P. En un momento del documental sobre la escudería que está disponible en Amazon, Eric Boullier, el director, le comentaba el año pasado a Jonathan Neale (jefe de operaciones), que Alonso estaba a un tris de largarse por la infinidad de problemas del coche durante el invierno de 2017. ¿Cómo de real fue esa amenaza?

R. Fue muy real. Todo aquel que quiere tener éxito en su trabajo quiere mantener altos sus niveles de motivación. Fernando se encuentra en un momento en el que necesita ganar carreras y títulos, mientras que alguien como Stoffel, por ejemplo, es consciente de que tiene mucho tiempo por delante para lograrlo. Le aseguro que la preocupación por una hipotética marcha de Fernando fue real, aunque tengo que reconocer que manejó bien esa frustración. Creo que vio claro que nos volcamos en tratar de rectificar y que hicimos cosas muy chulas como correr en las 500 Millas de Indianápolis.

P. Si tenemos en cuenta que no gana el título desde 2006, ¿qué hace que sea tan valioso?

R. Su dedicación, su pasión, su obsesión por el perfeccionismo. Es el piloto perfecto en todas sus facetas, además de extremadamente inteligente. En la Fórmula 1, el piloto tiene que ser casi un ingeniero. Él lo tiene todo.

P. ¿Se imagina a McLaren sin él?

R. Hemos tenido a muchos campeones del mundo antes que él, y sabemos que no va a pilotar para siempre. Creo que cualquier piloto de la parrilla querría correr para McLaren, y aunque él es nuestra primera elección, habrá un día que dejará de conducir para nosotros. Me alegro de que no sea este año, pero ese día llegará y hay que estar preparados. Tenemos a Lando Norris, un joven que fue súper rápido en Daytona. Digamos que estamos satisfechos con nuestra situación en cuanto a pilotos.

P. ¿Qué proyección mental hace para los próximos dos o tres años?

R. Queremos volver al podio para después ganar. Una vez vuelves a subirte al cajón, en él hay tres escalones. Llevamos demasiado tiempo fuera del podio.

P. ¿Ocurrirá eso este año?

R. Me encantaría volver al podio esta temporada, por eso trabajamos todos tanto en la fábrica como en los circuitos. Tenemos a dos pilotos fantásticos y buenos socios. Aunque es verdad que hay una gran diferencia entre los equipos en aquello relativo al presupuesto, y eso es la mayor desventaja que la mayoría tenemos. Nadie puede ni siquiera acercarse al presupuesto de Mercedes, y eso hace que competir sea muy difícil.

P. A usted se le reconoce como a un gurú del marketing. ¿Qué perspectivas hay de que McLaren vuelva a tener un patrocinador principal?

R. Pasamos por un momento comercial muy bueno. Recientemente anunciamos cinco acuerdos con sponsors, aunque aún tenemos mucho espacio libre en el coche. Es algo que requiere su tiempo, pero nuestro departamento de marketing está cumpliendo. Si nos va bien en los dos primeros grandes premios eso aún reforzará nuestro trabajo y creo que eso hará que más anunciantes se acerquen a nosotros.