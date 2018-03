España pide que se repita el partido contra Bélgica por los fallos arbitrales

España remitió este martes su reclamación a la gobernanza mundial del rugby y pidió la repetición del partido que perdió el domingo en Bruselas, arbitrado por el rumano Vlad Iordachescu y que supuso la clasificación de su país para el Mundial. Rugby Europe –el ente continental que preside el rumano Octavian Morariu– preguntó el lunes a la federación española la fecha del duelo de repesca, que jugaría en casa ante Portugal. La respuesta fue concisa: “No sabemos si vamos a tener que jugar contra Bélgica o Portugal”. World Rugby –la federación internacional y dueña del Mundial– tomará cartas en un asunto sin precedentes.

Tras la inesperada victoria ante Rumanía –la tercera en 36 partidos– España pidió a Rugby Europe cambiar la designación pero la respuesta fue negativa. “Nadie esperaba que nos estuviésemos pegando con Rumanía para ir al Mundial, pero no tenía sentido mantener la estructura arbitral que se había previsto tres meses antes. ¿Que son decisiones políticas muy difíciles de tomar? Pues sí, pero España no se va a quedar mirando”, explica el presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijoo.

Rugby Europe aseguró ayer que analizará “cada fase” del encuentro en una reunión que se celebrará el viernes en Polonia. Fue su respuesta al comunicado que emitió el lunes World Rugby en el que aseguraba estar en contacto con el ente europeo para “entender el contexto de los acontecimientos”. Que el propietario del torneo no designe a los colegiados para sus fases clasificatorias será motivo de debate. Máxime con subvenciones de más de medio millón de euros en juego. La noticia ha pasado fronteras y voces autorizadas como Clive Woodward, el seleccionador con el que Inglaterra ganó el Mundial de 2003, han pedido la repetición.

El rugby se distingue por ser un deporte pionero en la tecnología y el margen de adulterar un encuentro queda muy limitado. En el pasado Mundial, siete partidos fueron arbitrados por colegiados de nacionalidades que compartían grupo con los contrincantes. España votó en febrero a favor de incorporar el video al Europeo pero la propuesta fue rechazada por su coste. “Es verdad que el Seis naciones tiene todos los medios y nosotros tenemos los que tenemos, pero estábamos dispuestos”, añade Feijoo.

Acciones flagrantes en la segunda mitad

Rusia, que votó en contra, fue perjudicada en la victoria de España (13-20) en Krasnodar. “Los rusos no nos empataron porque el árbitro no vio ese ensayo bajo palos. Pero una cosa es un error puntual y otra una repetida interpretación de una regla a favor de un equipo”, explica el presidente. España señala un abanico amplio de acciones, algunas claramente flagrantes. Esgrime que Iordachescu fue más estricto con los españoles y permisivo con los belgas a la hora de soltar el balón o el jugador placado. España cometió una sangría de golpes legítimos, pero los belgas tuvieron carta blanca en varios ruck.

No hay evidencia indiscutible contra las patadas que pusieron a los belgas 12-0 al descanso, pero en la segunda hay acciones categóricas. Niega la ventaja a Ascarat sin motivo aparente cuando tenía a tiro el ensayo mientras prolonga en exceso otra a favor de los belgas. Ya en el tramo final, señala un avant voluntario a los locales por dar un manotazo al balón pero no muestra la amarilla reglamentaria que les habría dejado en inferioridad. En el último golpe contra España por considerar que Guillaume Rouet se había levantado tras estar placado, es difícil ver que el placaje se haya completado. Episodios, así como varios placajes altos, que habrían sido revisados por televisión.

World Rugby cambió la semana pasada a un asistente para el Inglaterra-Irlanda porque fue invitado a un entrenamiento de los ingleses. En el pasado Mundial, corrigió a Craig Joubert por señalar un golpe que no era y que supuso la eliminación escocesa en el último suspiro, pero no varió el resultado. El calendario es crucial. España asegura que no pondrá fecha al partido contra Portugal –rival teóricamente asequible del Seis Naciones C– hasta que no haya resolución. El que gane deberá viajar a Samoa en junio, un desplazamiento que exige previsión. “No es un viaje a Londres. Cuesta un riñón a una federación como la nuestra”, concluye Feijoo, que pide perdón “al rugby español y mundial” por las escenas de hostigamiento al árbitro al final del choque. La federación rumana pidió ayer que estos incidentes se sancionen “severamente”. La española ha abierto un expediente interno.