Lo dice la estadística: el Madrid, desafortunado en el sorteo de Champions; el Barça tuvo suerte

Los españoles han tenido suerte en este sorteo de Champions. El más afortunado ha sido el Barcelona, que enfrentará a la Roma, el segundo peor equipo de los ocho finalistas. Tampoco pueden quejarse en Sevilla por su duelo contra el Bayern, porque han evitado cuatro equipos más duros. La peor suerte está vez se la llevó el Real Madrid. El equipo blanco se jugará el pase con la Juventus, que era el peor rival posible después del Barcelona y el Manchester City.

¿De dónde salen estos cálculos? Están basados en un ranking Elo, una métrica original del ajedrez que mide la fortaleza de cada equipo según sus resultados. Se trata de una aproximación, pero tiene la ventaja de una medida objetiva y automática: ignora los prejuicios que tenemos cada uno. Según este ranking Elo, el equipo más fuerte ahora mismo es el Barcelona, con 2044 puntos. Le sigue un cuarteto igualado, formado por Real Madrid, Manchester City, Juventus y Bayern.

El gráfico siguiente muestra la evolución del puntaje Elo desde hace tres años. Ahí puede verse la caída del Madrid este otoño, cuando perdió el primer puesto en favor del Barcelona, pero también su mejoría en las últimas semanas. No es el único equipo al alza de los finalistas. Suben con fuerza tres equipos que ya acabaron bien la temporada pasada: el City, la Juventus y el Liverpool.

La fortuna del Madrid en Champions

El Real Madrid no ha tenido suerte con este sorteo ni con el anterior, cuando le tocó enfrentar al Paris Saint-Germain. Pero sigue siendo el equipo con más fortuna en los sorteos de Champions. En 13 años ningún otro equipo que haya estado en seis sorteos tuvo cruces tan favorables.

Para afirmar esto he calculado la suerte de cada equipo en todos los cruces de Champions desde la temporada 2003/04. He asignado a cada equipo y cada cruce un valor de fortuna según la fortaleza de su rival (en comparación con las alternativas). La suerte se mide así entre 100% y -100%, tal y como se explica en la metodología. Si en todos los cruces te toca el rival fácil, tu suerte tenderá a 100% (y si te toca siempre el más duro, tu suerte tenderá a -100%).

En estos años la suerte del Madrid es un 16% positivo, mayor que la de cualquier otro equipo que haya estado en seis sorteos. Otros equipo afortunados son Mónaco, City y Schalke.

El Barcelona ha tenido algo de mala suerte en este tiempo. Pero los equipos gafados son el PSG y la Roma. Los franceses llevan una mala racha considerable, que los ha dejado fuera en dos ocasiones: el año pasado sacaron la bola del Barcelona en octavos y este año la del Real Madrid. Aún más dramático es el caso de los italianos. La Roma ya era el equipo más desafortunado de la Champions y este viernes sacó la bola del Barcelona, la peor posible.

Metodología. Para calcular la suerte de un equipo consideramos la fortaleza de sus posibles rivales. Si te toca el rival más difícil de los posibles, has tenido mala suerte. Si te toca el más débil, has tenido buena suerte. La fórmula exacta es: (númeroRivalesPeores - númeroRivalesMejores) / númeroRivales. La suerte así expresado es un valor entre -100% y 100%. También podemos expresar la suerte en puntos Elo: para eso calculamos la diferencia entre el Elo promedio de los rivales posibles de un equipo y el Elo del rival que efectivamente le ha tocado.

¿Cómo decidimos qué rivales son difíciles y fáciles? Usamos una métrica aproximada, pero objetiva: la posición que ocupan en un ranking Elo (Clubelo.com). El ranking Elo es una clasificación inspirada en la que se usa en ajedrez. Mide la fortaleza de los equipos teniendo en cuenta sus resultados recientes. En la web explican detalladamente el cálculo.

Al hacer el cálculo he tenido en cuenta las singularidades de los sorteos de octavos de final: hay cabezas de serie y no pueden cruzar equipos de la misma nacionalidad. Desde la temporada 2011/12 hay un sorteo en cada cruce. En años anteriores los cuartos y las semifinales se sorteaban a la vez, pero eso no afecta al cálculo. Empiezo el análisis en la temporada 2003/04, el año que se volvió al sistema de octavos de final (en las temporadas anteriores hubo dos fases de grupos).