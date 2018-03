Laso, ante el clásico: “No desprecio ningún partido”

En cinco meses y medio de competición no ha habido una comparecencia en la que Pablo Laso haya dejado de hablar de lesiones, también lo hizo en la víspera del quinto clásico de la temporada (18.30, Movistar #0). Cuando el Real Madrid estaba solo a la espera de Llull para rearmarse al completo cayó Doncic (microrotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda), que no estará hoy en el Palau ante el Barça ni el martes en Milán ante el Armani, como mínimo. “Nos han pasado muchas cosas, pero nunca hemos dejado de trabajar. Los jugadores han demostrado un hambre competitiva muy grande”, valoró el entrenador madridista.

Tras la derrota en la intensa final de la Copa y el posterior desquite europeo (74-101 el 23 de febrero), el Madrid regresa a Barcelona con un liderato sólido, con cinco triunfos de holgura sobre los azulgrana, el Valencia y el Baskonia. “Tenemos ventaja en la Liga Endesa, pero ganar en el Palau nos acercaría mucho al primer puesto. Quizá la gente piensa más en la Euroliga, pero yo considero que los dos son dos grandes partidos”, explicó Laso, que despejó cualquier idea de reservar recursos estratégicos para el sprint final en Europa. “No me planteo dar descanso a Campazzo. No voy a despreciar partidos”, sentenció el técnico.

El Barça, que tiene la baja de Hanga y la duda de Sanders, ha ganado 10 de sus 11 últimos partidos como local contra el Real Madrid en la Liga Regular. Frente a frente, los dos mejores ataques de la competición. “Vamos con confianza y un partido ante el Barça nunca es incómodo”, remató Felipe Reyes. De momento, 2-2 en el balance Madrid-Barça de esta temporada.

El Madrid llega al clásico con 50 partidos en las piernas y un balance de 36 victorias y 14 derrotas. La temporada pasada, los blancos alcanzaron los 82 encuentros, el récord absoluto en sus maratonianos calendarios. Si llegaran a la Final Four y a la final de Liga, los de Laso disputarían este curso entre 81 y 88 partidos, un reto himalayesco. Aun así, la preocupación del técnico madridista pasa más por reajustar las piezas recuperadas y homogeneizar su estado de forma con el de los jugadores sobrecargados en tiempos de escasez. ¿Qué lastra más al equipo, la ausencia de dos bases o de dos pívots?, preguntaron a Laso. “Como yo he sido base diré que no quiero que me falten los bases, pero depende de los rivales. Cualquier baja siempre es difícil. El jueves ante el Panathinaikos fue la primera vez que tuvimos a los cinco pívots desde el 19 de octubre y eso nos ayudó muchísimo, tuve sensación de energía, de rebote, de poder realizar diversas combinaciones… Ahora sin Doncic, Randle tiene que ser un jugador muy importante", cerró.