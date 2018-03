Antiviolencia no declaró de alto riesgo el Athletic-Spartak de Moscú

La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Ministerio de Interior, no declaró de alto riesgo el partido entre el Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú celebrado el pasado 22 de febrero en el que resultó muerto un miembro de la Ertzaintza tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El agente falleció durante la batalla campal entre los ultras rusos y los del Athletic acaecida en los aledaños de San Mamés en las horas previas al partido.

En su nota del 16 de febrero, Antiviolencia informó de que se confería la condición de alto riesgo a los encuentros del 21 de febrero entre el Sevilla y el Manchester United perteneciente a la Liga de Campeones y al Sevilla-Atlético de Madrid, partido de Liga disputado el 25 de febrero. En ningún caso se hizo referencia al duelo entre el Athletic y el Spartak de Moscú, pese a los precedentes que existían con los ultras rusos y la alarma social desatada en los días previos por un posible enfrentamiento, como así sucedió, con Herri Norte, el grupo radical de hinchas del Athletic.

El pasado mes de noviembre la UEFA prohibió al Spartak de Moscú vender entradas para el partido de Sevilla para evitar la presencia de sus ultras. Aún así unos doscientos de ellos se presentaron en la ciudad y asistieron al encuentro de la Youth League entre los juveniles de ambos equipos y amedrentaron a los jugadores y al cuadro local. Esos precedentes, más la presencia de Herri Norte, no fueron suficientes para declarar el partido de alto riesgo. Por el contrario, Antiviolencia ahora sí ha conferido tal condición al Atlético-Lokomotiv de Moscú que se celebrará hoy en el estadio Metropolitano de Madrid y al próximo Athletic-Marsella que se jugará el próximo 2 de marzo en Bilbao.

Tanto el Consejo Superior de Deportes como el Athletic han confirmado a este periódico que el partido no fue declarado de alto riesgo. A la pregunta de por qué se tomó esa decisión desde el CSD se limitan a responder que la presidencia de Antiviolencia es rotativa y que este año corresponde al Ministerio de Interior y que no pueden convertirse en los portavoces para dar explicaciones sobre el asunto. Un portavoz de Antiviolencia asegura que no se declaró el partido de alto riesgo al informar la Ertzaintza que ya existía un plan de refuerzo policial máximo, que también incluía un fuerte dispositivo para que ambas aficiones no se encontraran ni antes ni después del partido, algo que sí sucedió. La portavocía de Antiviolencia también asegura que el dispositivo hubiera sido el mismo independientemente de que el encuentro fuera declarado o no de alto riesgo porque las medidas previstas en ese plan ya cumplían con el protocolo.

Según el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), el dispositivo de seguridad fue insuficiente. “No había agentes suficientes, con 200 ertzainas no da para controlar a los 2.000 hinchas rusos que se desplazaron, más a Herri Norte. Además, los agentes se vieron obligados a trabajar en el dispositivo desde las nueve de la mañana hasta que terminara, no había relevos. El dispositivo tampoco contaba con el vallado de seguridad de la explanada de San Mamés”, afirma Juan Carlos Sáenz, secretario de organización de SIPE. “Nos parece incomprensible que el partido no fuera declarado de alto riesgo con los precedentes que había. Si ese informe existía pediremos la dimisión inmediata del responsable que lo elaboró”, abunda Sáenz.

Cuando menos extraña que Antiviolencia, existiendo ese informe, no cumpliera con la formalidad de declarar el partido de máximo riesgo cuando lo normal es que se declarara.

Dispositivo en Madrid

El Athletic no estaba obligado a tomar las medidas excepcionales que requiere el protocolo de alto riesgo al no haber sido declarado el encuentro como tal. Desde el club de Ibaigane aseguran que aún así se reforzaron las medidas de seguridad en el interior del estadio. De haberse declarado de alto riesgo, el Athletic, como organizador del partido, debía implantar una batería de medidas adicionales.

El dispositivo previsto para el partido de hoy en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú contará con unos 1.300 efectivos entre Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Samur, Protección Civil, Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del Atlético. La Policía Nacional desplegará a miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios, Prevención y Reacción (UPR) y Guías Caninos.

Según el Atlético, se han vendido unas 500 entradas a aficionados del Lokomotiv, muchas menos de las proporcionadas a los del Spartak.