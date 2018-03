Márquez entrega un cheque de 63.390 euros

No lucía logotipos, ni vestía el uniforme de las carreras. Esta vez era solo Marc Márquez. Sí el campeón del mundo de MotoGP. Pero también el deportista al que no le cuesta implicarse en causas sociales. Por eso se plantó en el Banc Sabadell vestido de sport y con la sonrisa estampada en la cara, que el invierno ha ido lo suficientemente bien como para seguir aspirando a hacer historia cuando arranque el Mundial, en poco más de una semana. Antes, eso sí, debía entregar un cheque de 63.390 euros a la Associació Esclat, pro personas con parálisis cerebral. Es el dinero recaudado en un año por la última edición (la 13ª) del libro Relats solidaris del esport, escrito por un grupo de periodistas deportivos y apadrinado esta vez por el piloto catalán.

Gracias a ese dinero —y al que se consiga con la subasta de unas botas de Márquez y un retrato de Vizcarra firmado por el de Cervera—, la Associació Esclat ya trabaja en la construcción de un club para deportes adaptados, donde los afectados de parálisis cerebral puedan practicar atletismo o equitación. La inauguración, esperan, será a final de año. Aunque por entonces ya se habrá puesto en marcha un nuevo proyecto. La siguiente edición de los Relats solidaris (y su versión en castellano) se presentará en cosa de un mes. La portada y prólogo de la 14ª edición las protagonizará Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. El dinero que se recaude irá destinado a la asociación Proactiva Open Arms, de ayuda a los refugiados que escapan en patera de conflictos bélicos o la pobreza.

Márquez, que está a unos pocos días de disputar el primer gran premio del año, en Qatar (el 18 de marzo), no puede ocultar su optimismo por la temporada que está a punto de comenzar. La moto, que ya ha probado en circuitos como los de Sepang, Buriram (en Thailandia, que se estrena en el calendario) o Losail, escenario de la primera carrera, es un poco más estable que la del curso pasado, lo que le permitirá, en teoría, reducir el ingente número de caídas que sufrió la anterior temporada. Además, Honda ha mejorado el motor y ganado en potencia y aceleración.

“Intentaré caerme menos. Busco los mismos resultados, pero con menos riesgos”, dijo. Y avisó: “La primera carrera será movidita”. La igualdad vista en los entrenamientos de pretemporada no señala un claro favorito, por mucho que el de Cervera parezca tener muchos argumentos para defender el título. “En Qatar habrá muchos pilotos separados por pocos segundos. Pero no hay que precipitarse, que el Mundial no se gana entonces, son 19 carreras”.