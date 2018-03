PSG - Real Madrid en directo, la Champions en vivo

Quizás la decisión más imporante en la pizarra de Zidane haya sido suprimir la figura de dos mediocentros creativos y sustituirlos por dos extremos puros, elementos que no suelen existir en los onces del Madrid. La decisión del técnico invita a pensar que el Madrid priorizará el contragolpe a la posesión. Ante la intensa presión que se le presupone al PSG, confiar la salida de balón a Casemiro, un stopper , y a Kovacic, un box to box , puede ser una elección excesivamente arriesgada. Por ello, el papel de Benzema en la creación de juego se antoja hoy más importante que nunca.

Por otro lado, el mensaje a de Zidane a Gareth Bale es estremecedor. Suplente en el partido de ida, el técnico vuelve a dejar fuera del once al galés, que parece haber perdido su condición ya no solo de intocable sino también de titular. El atacante llevaba tres partidos consecutivos arracando de inicio. (Foto: AP, Thibault Camus)

Todavía no se han confirmado las alineaciones de ninguno de los dos equipos. El Real Madrid llega con muchas incógnitas en torno al once, ¿Bale? ¿Benzema? ¿Lucas y Asensio? ¿Kovacic? ¿Llegarán Kroos y Modric? Zidane, como habitualmente, no dio ninguna pista en la conferencia de ayer aunque sí aseguró que ya tenía decidida la formación más de 24 horas antes.

Pablo Pérez

Menor trascendencia tuvo Neymar Júnior. El brasileño no logró ser determinante en su primera cita importante con el PSG. No anotó ningún gol y no intervino en el tanto de Rabiot. Hoy no estará por lesión y su lugar lo ocupará el ex madridista Ángel Di María.