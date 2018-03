Keylor Navas se pone la armadura

Los directivos del Madrid que viajaron con el equipo se hacían selfies a pie de campo mientras Zidane dirigía el último entrenamiento en el Parque de los Príncipes. Con algunos de ellos se entretuvo Keylor Navas antes de que apareciera el técnico para reunir a la plantilla en círculo y dar una breve charla. Raúl observaba los rondos desde la zona de los banquillos. Desde el centro del campo, visualizaba Navas el duelo de esta noche en el que el Madrid defiende el 3-1 de la ida y pretende marcar un gol pronto para cortarle las alas al PSG que sueña con una histórica remontada ante su público. El guardameta del equipo blanco no tendrá enfrente a Neymar. Sí a Cavani, Di María y Mbappé que tuvo el 1-2 en el Bernabéu. Su remate en el mano a mano con Navas, lo desvió el costarricense en el momento en el que más sufría el Madrid.

Neymar está en Brasil recuperándose de la operación en el quinto metatarsiano, pero sigue ejerciendo cierta aura desde la distancia. Su cara, por cierto, preside la tienda oficial del club que está enfrente del estadio. ¿La ausencia de Neymar puede marcar el desenlace final de la eliminatoria?, le preguntaron a Ramos que capitaneará la zaga por delante de Navas. “Neymar es un jugador distinto, siempre que un equipo lo tiene conlleva una señal de alerta que en estos últimos años hemos sufrido. Di María es también un grandísimo jugador y no va a cambiar nada”, contestó. Le preguntaron por su papel y por el de Keylor en el partido de este martes. “Cada uno tenemos un rol distinto pero tenemos ese espíritu de equipo y competimos mejor cuando pensamos colectivamente. Como capitán es una de esas citas que me gustan, intentará transmitir seguridad a mis compañeros”, añadió. La misma seguridad que intenta transmitir Navas bajo palos.

A Zidane le preguntaron hace unos días por la situación del portero que lleva tres años, prácticamente desde que llegó, conviviendo con nombres de futuribles semana tras semana. “¡Es difícil eh!”, dijo el técnico. “Tenemos un gran portero, muy profesional. A Keylor aquí le quieren mucho. Ha llegado donde ha llegado por su trabajo y creo que se merece estar aquí. Lo ha hecho bien, ganamos muchas cosas con él. Yo puedo entender lo de fuera [lo que sale en algunos medios], lo de que queremos otros jugadores y porteros, pero no voy a hablar del futuro. Estamos, y no solo yo, contentos con lo que tenemos en casa”, prosiguió ZZ que se opuso en enero a la llegada de Kepa, el meta de 23 años del Athletic.

El plan del Madrid, ante el bajo rendimiento ofrecido por Kiko Casilla en otoño durante la baja por lesión de Navas, era fichar a un portero joven que compitiera con Keylor hasta que este termine contrato (2020). Zidane dijo en el mercado de invierno que iba a seguir con sus guardametas y que no consideraba necesario fichar a un portero. No quería alterar el ecosistema del vestuario en los peores momentos del equipo. Los planes de verano empezarán a dibujarse después de la eliminatoria contra el PSG cuando, entienden en el club, ZZ decidirá qué hacer a final de temporada. Mientras, Navas, a sus 31 años, juega y para ajeno a todo. Dicen los que le conocen que no le ha quedado otra que impermeabilizarse: “Se ha puesto en modo armadura”. No es que se haya resignado, pero le ha salido una corteza para protegerse y seguir trabajando a lo suyo.

“Estoy muy tranquilo, algún día me voy a tener que ir, nadie es eterno, solo Dios sabe cuándo va a ser. Hay que vivir con esto, Doy todo en cada entrenamiento y cada partido. En el club no sé si dudarán de mí, tengo dos años más de contrato y voy a estar tranquilo. Si el Madrid ficha a un portero en el futuro y me dejan competir no me intimida, a mí me gusta. Me da confianza para enfrentarme y esforzarme”, dijo el costarricense a principios de febrero. Siempre había evitado hablar de rumores sobre posibles llegadas y sobre su futuro. Esta noche en París el pase a cuartos pasa por los pies de Cristiano pero también por las manos de Navas. Por si acaso, se ha puesto armadura.