Sergio Ramos: “No creo que haya ningún árbitro en el mundo que se equivoque aposta”

Sergio Ramos apareció por la sala de prensa del Parque de los Príncipes con todos los botones de la camiseta abrochados. Consiguió respirar el capitán del Madrid y eso que el calor allí dentro era espantoso. Se sentó ante los medios con algunos minutos de antelación respecto al horario previsto y antes de que llegara Zidane. Le preguntaron si creía que la presión que ha hecho el PSG alrededor del tema arbitral puede surtir efecto. "El protagonismo en el partido de mañana no lo tendría que tener en ningún momento el árbitro. Se enfrentan dos grandes equipos, no creo que haya ningún colegiado en el mundo que se equivoque aposta, yo al menos no he conocido ninguno", respondió el capitán.

Desde hace tres semanas, desde el partido de ida en el que Emery se quejó de la actuación arbitral, apenas se ha hablado de otra cosa. ¿Teméis una encerrona?, le insistieron al central del Madrid. "Cada uno intentará desestabilizar de la manera que pueda. Nosotros vamos a seguir con la misma dinámica, exigiéndonos la máxima concentración porque el partido lo requiere. Respetamos al PSG, pero nosotros también tenemos nuestras armas", contestó.

Dice Ramos que el Madrid nunca se cansa de ganar. Perder mañana la eliminatoria significaría terminar la temporada en marzo. Fuera de la Copa, el equipo blanco está también descolgado de la Liga. ¿Da un vértigo extra que detrás de este partido no haya nada más si caéis? "Depende para quien puede ser un plus de presión o de motivación, cada uno lo afronta de la manera que quiera y pueda. Yo no siento presión. El margen de error es tan pequeño que no estamos para regalar nada así que venimos para pelear la clasificación, aseguró.

A Zidane también le preguntaron por si el partido de vuelta de mañana puede generar ansiedad, al PSG por haberse gastado tanto dinero en fichajes y al Madrid por no optar por más títulos. "Mañana después del partido para uno de los dos va a ser difícil, pero esto es el futbol. Lo que tenemos que hacer es un buen partido de futbol, desde el sufrimiento, sí, porque mañana vamos a tener que sufrir. Sufrir y jugar al fútbol que es lo que a mí importa más", concluyó.