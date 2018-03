Cinco porteros y una meta por defender en el Deportivo

El equipo más goleado del campeonato alineó esta jornada su quinto portero y una vez más resultó un fiasco. Dos errores del debutante ucraniano Maksym Koval decantaron el partido, el primero le costó un gol al Deportivo, el segundo le dejó con diez hombres ante el Eibar. Fue la constatación de un problema al que el club restó importancia en verano a pesar de las constantes alertas de Pepe Mel, su entonces entrenador. El técnico madrileño no dejó de clamar para que llegasen refuerzos a la portería. A última hora del mercado, ya con la campaña empezada, casi lo suplicó. Pero la dirección deportiva que detentaba entonces Richard Barral centró los esfuerzos finales en reforzar otras líneas. El último equipo que alineó a cinco porteros en un campeonato de Liga fue el Málaga hace siete años. Entonces mediaron lesiones para que transitasen Caballero, Asenjo, Arnau, Galatto y el ahora deportivista Rubén Martínez. Ahora en el Deportivo el trajín obedece a decisiones técnicas que buscan un rendimiento que no llega.

El Deportivo declinó renovar el pasado 30 de junio el contrato del argentino Lux, que con 35 años cerró un paso desigual por el club, decisivo la temporada del último ascenso a Primera, irregular en la máxima categoría, tanto que en su última campaña en el club perdió la titularidad en beneficio del polaco Tyton. Luego la recuperó ante el mal rendimiento de este. Entonces el tercer portero era Rubén Martínez, que en enero salió cedido al Anderlecht en un intercambio con el belga Davy Roef, que solo se puso bajo palos en la última jornada con el equipo ya salvado.

Rubén regresó al club en verano mientras se buscaba un meta de jerarquía. El Deportivo preguntó al entorno de Víctor Valdés para saber sus intenciones, pero en cuanto supo que no pasaban por seguir en activo se fue a Valencia a preguntar por Diego Alves. Creyeron tener cerrado un acuerdo con el portero brasileño, pero este a última hora prefirió irse a su país a jugar en el Flamengo. Se valoraron entonces otras opciones, la de Joel Robles, suplente en el Everton; la de David Soria, que tenía el mismo rol en el Sevilla; se sondeó incluso a Adrián, viejo conocido de Mel que entonces parecía no tener espacio en el West Ham United. Al club llegaron ofrecimientos para incorporar entre otros a Dmitrovic y Guaita, pero los desechó. Ahora firman una gran temporada en Eibar y Getafe, respectivamente

Nadie llegó y el tercer portero descartado la temporada anterior comenzó bajo palos ante el estupor de tirios y troyanos porque Tyton nunca fue una opción sino un descarte que jamás llegó a cristalizar. Sigue en el club. Pero tras jugar las dos primeras jornadas y dejar un aceptable sabor de boca trufado con algún error que costó caro, Rubén se lesionó en un entrenamiento. El mercado aún estaba abierto, y sobre la bocina llegó el rumano Pantilimon, cedido por el Watford gracias a la relación del anterior director deportivo con la familia Pozzo, dueña del club inglés.

Pantilimon no rindió y acaparó críticas por errores que costaron puntos como los que se llevó el Atlético de Riazor. En enero dejó A Coruña y juega ahora en el Nottingham Forest de la segunda categoría inglesa. Sus malas actuaciones abrieron opciones para que se mostrara Tyton, que no supo redimirse, e incluso el joven nigeriano del filial Francis Uzoho, de apenas 18 años. “Es una joya”, decía Mel, que le dio la alternativa. Jugó dos partidos, pero justo entonces llegó su técnico en el filial al primer equipo y bajó el escalón. Ahora alterna en la meta del Fabril en Segunda División B con su compañero Alex Cobo.

Cristóbal buscaba más experiencia porque Francis, y lo evidenció en su breve periplo en el primer equipo, está muy verde. Probó a Tyton, que cometió groseros errores en la Copa del Rey ante Las Palmas en día del estreno del técnico, luego llamó de nuevo a Pantilimon. Más de lo mismo. Al final esperó a Rubén como agua de mayo en noviembre, pero los errores no cesaron, uno especialmente grosero encarriló la victoria del Valencia en Riazor.

Barral no quería reforzar el equipo en invierno, Cristóbal sí. La directiva destituyó al primero. No mucho después también al segundo. Encargó al entrenador de porteros una prospección y este encontró a Maksym Koval, que lleva algo más de un mes en A Coruña y se rompió un dedo de una mano en un entrenamiento. “Es como Hulk”, dijo Clarence Seedorf antes del partido de este fin de semana. Pero este Hulk ucraniano saltó al campo preso de la excitación, no dejó de realizar aspavientos, de destilar nerviosismo. Falló de manera estrepitosa en el gol del Eibar y luego dejó a su equipo con diez hombres antes del descanso. “Son cosas que pasan. Estaba nervioso de ilusión, pero transmite una energía muy fuerte”, explicó Seedorf sobre Koval. El Deportivo ha encajado 57 goles en 27 partidos.