Un All Star alternativo: los grandes talentos que no supieron detectar a tiempo

Ocurre que los informes de promesas de medios especializados y las expectativas de las primeras rondas, que suelen corresponder a equipos perdedores, no permiten siempre tomar la mejor decisión. La historia reciente de la NBA está llena de grandes errores. Los Washington Wizards eligieron en la primera posición a Kwane Brown en 2001 y los Cleveland Cavaliers hicieron lo propio con Anthony Bennett en 2013. Hasta ahora son recordados como los peores 'números uno' de la historia.

C. MARTÍNEZ / P. CASADO / D. ALAMEDA

Pero también existen aciertos. En 2015, el público de los New York Knicks presente en el evento, que tuvo lugar en el Barclays Center de Brooklyn ese año, rompió a silbar cuando su director de operaciones escogió a un desconocido letón de 2,21 en la cuarta posición. Hoy Kristaps Porzingis es una de las estrellas con más porvenir de la liga y ha dejado devastada a la Gran Manzana con su grave lesión. Pero sin duda, el condicionante que más puede inflar el sueldo de un ojeador es hacerse con una estrella de las últimas rondas. Y en el baloncesto reciente cada vez hay más historias de éxito.

Uno de ellos es el de Isaiah Thomas. Ya ha debutado con los Lakers y su venta desde los Cavs ha sido el gran bombazo del cierre del mercado de la NBA. Aunque su traspaso y una lesión reciente han empañado su temporada, y no ha empezado aún con buen pie, Thomas ha sido una de las grandes sorpresas de la NBA. Aunque muchos no lo recuerden no fue elegido hasta la posición 60 del draft de 2011 por los Sacramento Kings, donde no acabaron de exprimir su potencial. Sí supieron ver su talento en Phoenix Suns y sobre todo en los Celtics, donde fue convocado dos veces al All Star (2016 y 2017) y se convirtió en el rostro más carismático de los verdes.

Su vínculo con la afición del Boston Garden fue tal que muchos bramaron contra su general manager Danny Ainge por traspasarle a los Cavs a cambio de Kyrie Irving. Pocos se quejan hoy, pero fue recibido como un héroe a su regreso al pabellón. Queda por ver cómo lo harán ahora con Los Angeles Lakers, su eterno rival. Thomas termina contrato este verano y aunque en un principio la franquicia de California cuenta con él, el periodo estival vendrá muy movido con la agencia libre, con caramelos como LeBron James, Kevin Durant, Paul George, DeMarcus Cousins o Chris Paul en el horizonte.

Las estrellas de la NBA Thomas y Antetokounmpo D.A.

Desde entonces existen tantos similares al de Thomas, que se podría organizar un All Star con poco que envidiar al original. En ese mismo 2011 los San Antonio Spurs de Greg Popovich vieron que Kawhi Leonard tenía, además de las manos más grandes de la NBA, una capacidad atlética única. Tres temporadas después fue el MVP de las Finales que ganaron a los Miami Heat de James, Dwayne Wade y Ray Allen. En un año lleno de sorpresas, Jimmy Butler fue elegido en la posición 30 de ese año por los Chicago Bulls, con los que ganó el premio al Jugador Más Evolucionado en 2015. Los de Illinois, en plena reconstrucción, no consiguieron retenerle, y ahora forma uno de los mejores tridentes de la NBA junto a Andrew Wiggins y Karl Anthony-Towns en los Minnesota Timberwolves, reencontrándose con el entrenador Tom Thibodeau.

En la posición 11, los Golden State Warriors eligieron a un desgarbado Klay Thompson que se ha convertido en uno de los mejores tiradores de la liga y conforma la mitad de los Splash Brothers, con Stephen Curry, que ya suman dos anillos. Un año después hicieron lo propio con Draymond Green, esta vez en el puesto 35. Hoy su entrenador Steve Kerr lo reconoce como uno de los grandes valuartes de los éxitos de la franquicia y fue a él a quien le entregó la pizarra, en una de las imágenes de la temporada. Y además de ser el mejor hablando sobre la pista, lo que se conoce en Estados Unidos como trash talk, ganó el premio al Mejor Jugador Defensivo la pasada campaña.

Muchos expertos de los medios de comunicación auguraron que 2013 iba a ser conocido como el peor draft de la historia. Craso error. Estaba repleto de jugadores de talento y posiblemente uno de ellos será un futuro MVP: el griego Giannis Antetokounmpo fue elegido en el puesto 15 y ha puesto en el mapa a los Milwaukee Bucks. Esta temporada promedia 27,8 puntos por partido, con 10,4 rebotes y 1,3 tapones. Su rating de eficiencia es de 28,91, solo superado por LeBron.

En las últimas temporadas hay menos casos de éxito pero también existen. En 2014 los Denver Nuggets necesitaban pívots y se hicieron con el bosnio Jusuf Nurkic en la 16, elección que consiguieron de los Bulls. Resulta que era uno de los pívots más prometedores de la NBA, pero ahora juega en los Portland Trail Blazers, porque también usaron su segundo turno (posición 41) para hacerse con el serbio Nikola Jokic, unos de los más especiales de la NBA y habitual en los highlights por sus asistencias a lo Laudrup. Al año siguiente, los Phoenix Suns se hicieron con Devin Booker en decimotercer lugar. Muchos opinaban que había dejado la universidad de Kentucky demasiado pronto y no tenía físico para la liga. La temporada pasada fue el sexto jugador de la historia en alcanzar 70 puntos en un encuentro. Fue contra los Celtis y solo tenía 20 años.

Esta temporada es Donovan Mitchel, escolta compañero de Ricky Rubio en los Jazz, quien atrae todas las miradas. Elegido en el puesto 13, promedia 19.6 puntos por noche con un PER de 17,08. Está peleando con Ben Simmons (Philadelphia 76ers) y Lauri Markkanen (Chicago Bulls) por el premio al Mejor Novato del año. Mención aparte merece además Kyle Kuzma. Un físico y talentoso ala-pívot que descubieron los Lakers en la posición 27.