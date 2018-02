Marcelo: “No tenemos que demostrar nada a nadie”

En la víspera de la ida de octavos de la Champions contra el PSG no había sillas libres en la sala de prensa de Valdebebas. Ni hueco para más cámaras. Delante de los micrófonos se sentaron primero Marcelo y luego Zidane. Al lateral brasileño le preguntaron si el equipo, después de una temporada tan irregular, se siente tocado en el orgullo. "No, no tenemos que demostrar nada a nadie, sabemos lo que podemos dar y lo que podemos hacer. Que la gente hable no nos molesta para nada. Cuando hablan bien tampoco se nos sube a la cabeza", respondió Marcel, al que le preguntaron una y otra vez si el mayor peligro del PSG es Neymar.

"He cruzado mensajes con él, sí, pero no hemos hablado de fútbol. El peligro no sólo es Neymar ni los tres de arriba, es todo el PSG y en ese colectivo tan bueno que tienen pensamos", analizó el brasileño. En la misma línea se mostró Zidane. "Mañana es el Real Madrid contra el PSG, no Neymar contra Cristiano", afirmó sin querer dar ningún detalle táctico. Ni siquiera de si se había planteado un marcaje individual sobre el brasileño como el que hizo Kovacic a Messi en el clásico.

¿Cómo ves a Zidane en la dificultad?, le preguntó un periodista francés a Marcelo, que apareció por la sala de prensa de Valdebebas antes que su técnico. "Es muy cercano, nos ayudó muchísimo cuando llegó. Nos sigue ayudando, es un grandísimo entrenador. La situación en la que estamos no es la que queríamos, pero él ha hecho muchísimo por este equipo, tiene paciencia, cree en su trabajo y lo más importante es que nosotros creemos en su trabajo y en lo que nos dice", respondió Marcelo al mismo tiempo que aseguraba que la plantilla del Madrid no siente la presión porque está acostumbrada a trabajar con ella.

A Zidane también le preguntaron por cómo vive la eliminatoria en la que se juega la temporada, por si es una final. "No es una final para mí, es un partido de Champions y lo que tenemos que hacer es jugar bien al fútbol, en el resto no pienso porque no se puede controlar. Estoy contento de poder jugar este tipo de partidos y no hay ninguna presión en particular, hemos preparado la semana como siempre. Es cierto que siempre habrá presión, pero yo voy a disfrutar como siempre he hecho", concluyó el técnico.