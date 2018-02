Real Madrid - PSG en directo, la Champions League en vivo

M. 61. (1-1). ¡Que buena intención de Isco! Recibió en la derecha y buscó a Benzema en el primer palo. No llegó el francés.

M. 59. (1-1). No domina tanto el Madrid como lo hacía en la primera mitad. Da la sensación de que puede llegar un gol de cualquiera, aunque es cierto que la delantera del PSG transmite una enorme sensación de peligro.

M. 38. (0-1). ¡Uy Cavani! Encaró Neymar, reculó en exceso la zaga y el balón terminó en Cavani que no encontró puerta.

M. 30. (0-0). Gran acción de Neymar. Eslalon maravilloso del brasileño, sorteando a Isco y Nacho, pero no fue tan bueno el remate: atrapó fácil Keylor.

M. 27. (0-0). ¡La que ha tenido Cristiano! Primero intentó golpear el PSG, pero no materializó; a la contra, pase magistral de Marcelo al espacio de CR, cuyo remate se estrelló en el resto de Areola. Tapó muy bien el meta del equipo parisino.

M. 17. (0-0). No parece sentirse muy cómodo el Madrid en los últimos minutos.

Sorprende la suplencia de Bale porque, en condiciones normales, Zidane tiene una fe ciega en su tridente de ataque. Prueba de ello es que ha mantenido a Benzema contra viento y marea pese a su escasez goleadora y a no estar en su mejor momento. Puede que Bale no esté todavía al cien por cien (desde que volvió en diciembre no ha jugado un partido entero) para un choque tan exigente como el de esta noche.