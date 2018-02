Yerri Mina pasa revista

Con Piqué a medio camino entre la enfermería y el césped —distensión de ligamentos en la rodilla—, con Vermaelen lesionado y ya sin Mascherano, Yerry Mina (su sustituto) tiene ante sí la primera gran oportunidad para debutar con el Barça. Claro que algunos quizá piensen que el escenario y el contexto son demasiado, más cuando el central ha jugado apenas cinco partidos desde que se recuperó. “Viene regularmente convocado, así que está preparado”, advirtió el técnico, Ernesto Valverde. Sin embargo, no elude que disponer de futbolistas que pueden jugar en varias posiciones es una ventaja: “Tenemos otras posibilidades, como Busquets, que ya ha jugado como central, o Digne”. Lo que no se sabía entonces es que Digne (con una fisura en un dedo de la mano) no entraría en la lista para Valencia. Respecto a Mina, que quiere aprender constantemente y es muy despierto, sabe que su adaptación requerirá tiempo. “Le ayudaremos”.