Valverde: “El que pierda deberá rehacerse”

El Barcelona transita con éxito por todas las competiciones, líder en la Liga y en octavos de la Champions, también semifinalista de Copa a falta de disputar la vuelta ante el Valencia, después de lograr en el Camp Nou un triunfo por la mínima. Mañana se disputa la reválida en Mestalla, un duelo definitivo porque de superar la ronda se metería en la final ante el Sevilla o Leganés, que se miden esta noche. Por eso no es un partido más para Ernesto Valverde. “Las otras finales pertenecen al pasado y ahora escribimos el futuro de nuestra temporada. Nuestra motivación no es menor que la de ellos”, reflexionó el técnico azulgrana. Aunque no espera muchos cambios tácticos. “Seremos fieles a nuestros estilos, ellos siendo difíciles de sobrepasar y saliendo rápido a la contra con sus jugadores veloces, también cerrando bien por dentro. Aunque al tener la eliminatoria por debajo, intentarán ser más agresivos en el ataque. Además, juegan en casa y tratarán de sacar partido a la presión del público”, resolvió.

Entiende Valverde que deberán marcar al menos un gol –“teniendo en cuenta que el Valencia genera bastante, creo que tendremos que marcar, sí”, admitió- y que no debería afectarles el ambiente de Mestalla, que se presupone caliente y pasional. “Eso también se decía la semana pasada…”, apuntó el técnico; “es un partido de fútbol con alicientes, el público estará con su equipo y se trata de superar la adversidad”. Aunque desde la ciudad del Turia señalan que a Luis Suárez –pegó una patada a destiempo- y a Sergi Roberto –lesionó a Pereira- les faltó deportividad en el duelo de ida. “¿Suárez? Bueno, nosotros también podemos hablar de Zaza, que entra fuerte. Alguna vez lo he hablado con Luis, pero los jugadores son como son y su agresividad en el juego de ataque, buscar espacios y el gol, es su estilo. Es veterano y sabe cómo cuidarse en cierta medida”, replicó. Y también se posicionó al respecto del lateral. “No sé, el fútbol es un deporte de contacto y suceden los accidentes y sé que Sergi Roberto no fue a hacer daño. Será un partido con tensión por lo que nos estamos jugando, pero nada más”.

Precisamente, en el Barça existe inquietud por el 9, que acumula dos cartulinas amarillas y de ver una más –en caso de que pase el Barça- se perdería la final como ya le ocurrió el año anterior. “De momento jugamos semis y vamos a poner todo para pasar, ya pensaré en la final si llegamos”, convino el entrenador azulgrana. Con el que no tiene claro si contará es con Piqué, que completará la última sesión esta tarde para saber si aguanta o no el dolor en la rodilla, dado que tiene una distensión de ligamentos. “Vamos a probar”, aclaró Valverde, reacio a hablar sobre la polémica que todavía colea con el central y el Espanyol, a la gresca desde la eliminatoria copera. “Nos estamos extralimitando al seguir hablando de esto. Yo creo que ya está bien. Ya se ha pasado y hay que dar un paso adelante para avanzar”, zanjó. Prefiere, entonces, valorar si Yerry Mina está listo para ocupar el posible vacío de Piqué. “Si va convocado como suele, es que puede jugar”, se arrancó; “le conozco de haberle visto en vídeos en otro contexto, en otra liga y con la selección. No le conozco en nuestra competición. Es un jugador que pensamos que nos puede ayudar. Y ante los problemas que le surgirán, intentaremos ayudarle a corregirlos. Quiere aprender, es muy despierto y tiene un carácter buenísimo, así que esperemos que se convierta en un jugador importante para nosotros”.

Llega la hora de la verdad para el Barça de Valverde, que sigue imbatido en la liga, todo un récord histórico para el Barça. “Da una idea de la trayectoria que llevamos, pero no me fijo demasiado. No puedo, va todo muy rápido”, aceptó el técnico. Aunque una cosa tiene clara: “El equipo que gane saldrá reforzado y el que pierda, deberá rehacerse”. Y agregó: “Estamos preparados para las dos cosas, somos profesionales, llevamos tiempo y sabemos que después del triunfo o la derrota llega un nuevo partido que tienes que ganar”.