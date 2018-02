Luis Suárez: “Es muy poca ventaja”

Un gol, un marcador que termina 1-0, una victoria que no satisface enormemente al ganador y una derrota que para nada le amargó la noche al perdedor. Es el partido de ida de las semifinales de la Copa y enfrentarse al todopoderoso Barcelona no es fácil. Tampoco lo es celebrar una orgía de goles ante un equipo tan bien colocado en defensa como el Valencia. Así que: todos contentos. Para la vuelta de esta eliminatoria, el próximo jueves en Mestalla, todo está por decidir. Lo tenía clarísimo el autor del gol, Luis Suárez, que todavía con la camiseta empapada, nada más terminar el partido, espetó: “Es muy poca ventaja, el gol te da un plus, también que no hayan marcado aquí, pero la eliminatoria está totalmente abierta”.

Los dos equipos explotaron sus puntos fuertes: genial manejo del balón el Barça, correctísimo en defensa el Valencia. Y así se dio una estadística curiosa: los azulgrana firmaron 17 remates en los 93 minutos de juego; solo cinco de ellos fueron entre los tres palos. Y solo uno se le escapó a Jaume. “Hemos trabajado para poder hacer más goles y tener una renta mayor, hemos dominado el juego. Pero ellos tenían un plan: irse con un marcador que les permitiera dejar la eliminatoria abierta, especialmente con las bajas que tenían”, indicaba el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

A las bajas se remitió constantemente Marcelino García Toral para evidenciar el gran trabajo realizado por su equipo. El Valencia jugó sin un buen puñado de sus jugadores habituales: “Sin Murillo, Garay, Kondogbia, Guedes y Zaza… es muy difícil”, reivindicaba el técnico cuando se le echaba en cara el bajo perfil ofensivo de los suyos en el Camp Nou.

Pero no parecía que la imagen ofrecida distara mucho de lo que el Valencia deseaba. Con la camiseta manchada de sangre tras el encuentro, Gabriel Paulista, ofreció una pincelada bien clara: “Aquí teníamos que ir a muerte, como dice Marcelino, fue una primera batalla, hicimos un gran partido defensivamente”. No resulta extraño imaginar a Marcelino dibujar el partido que se vio en el Camp Nou. Solo que, probablemente, en el mejor de los escenarios posibles que se debió plantear el técnico del Valencia antes de pisar el Camp Nou, además de defender con un orden exquisito y cerrar todos los espacios interiores al Barcelona, seguramente esperaba que en uno de los contragolpes que lanzó su equipo hubiera llegado el gol. Lo tuvo Santi Mina en sus botas. Pero no llegó.

“Perder 1-0 no es un buen resultado. Nos hubiera gustado marcar y que no nos marcaran. Tiene mucho mérito el nivel competitivo que ha demostrado el Valencia. Se nos queda una eliminatoria muy difícil. Parece imposible, a la heroica, pero lo vamos a intentar”, indicaba Marcelino. Y añadía: “Es muy difícil contener al Barça. Tiene mucho mérito que el Barça no haya generado ninguna ocasión en la primera parte. Buscábamos utilizar nuestras bazas para llegar con oportunidades a la segunda. El rendimiento del equipo ha sido extraordinario”. Esas bazas pasaban por cerrar los caminos al gol del Barça. Lo vio Valverde. Y trató de contrarrestarlo: “Ellos estaban muy preocupados por cerrar todo el espacio central. Nos hacían centrar por fuera, y nosotros hemos aprovechado eso. En uno de esos centros marcamos”.

La vuelta deparará un partido interesante. Y probablemente un Valencia diferente en su estadio, el mismo Barça protagonista de siempre. “Mestalla nos va a ayudar. En la vuelta, tanto jugar en casa como poder recuperar a algún jugador nos ayudará, pero jugamos contra un equipo dificilísimo. Solo en dos partidos fuera de casa no ha metido gol, vamos a ver si hay un tercero”, se lanzaba Marcelino. “Contra ellos siempre se dan partidos de pocos goles. Defienden muy bien. A pesar de tener mucho domino y posesión no hemos tenido ocasiones muy claras. Además, a la contra son un equipo peligrosísimo. La vuelta será un partido muy difícil”.