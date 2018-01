El puzle de Marcelino

Garay, Guedes y Kondogbia en la lona, tumbados por el rigor del calendario; Murillo todavía en periodo de recuperación; Montoya en el ojo del huracán tras su partido con el Real Madrid; Zaza desconectado por la rotación en la delantera tras la llegada de Vietto… Marcelino delante del tablero del Camp Nou frente a las piezas de su once inicial, hecho trizas por las bajas. ¿Su reto?, montar el puzle a tiempo para resistir un partido de altos vuelos y lleno de turbulencias y llegar con vida a la orilla de Mestalla para tratar de eliminar “al equipo más en forma de Europa”, en palabras del técnico asturiano.

Marcelino se asomó este martes a la sala de prensa recomponiendo el gesto y forzando la sonrisa. Enero está pasando a cuchillo a su plantilla, malacostumbrada a vivir preparando un partido semanal hasta que ha llegado 2018 y la famosa cuesta del primer mes del calendario.

"Teníamos muchísima ilusión en esta eliminatoria. Cuando sucedió el sorteo nos tocó el peor equipo posible, quizá el más en forma de Europa. La segunda circunstancia adversa es que no vamos a poder acudir a esta semifinal como realmente quisiéramos, con todos nuestros efectivos disponibles. No damos esto por perdido y vamos a ir con toda nuestra ilusión a lograr un buen resultado para el partido de Mestalla. El ánimo es el de llegar a la final pero jugaremos en las condiciones que no queríamos jugar”, dijo con resignación el entrenador.

La eliminatoria de cuartos de final frente al Alavés, durísima, y el partido del sábado pasado ante el Real Madrid han quebrado su corredor de seguridad para el primer asalto de las semis de Copa. Con Murillo fuera del equipo desde que se lesionó en Cornellà el 19 de noviembre, ahora han caído Garay, Kondogbia y Gonçalo Guedes. El argentino, que chocó el sábado contra su compañero Neto, se ha marchado a Asturias a que le revise el hombro izquierdo un especialista amigo de Marcelino, que lo controla todo. El francés tiene una contractura en el muslo de su pierna derecha mientras que el portugués padece una rotura fibrilar en los isquios de su pierna derecha. En definitiva, un cráter lunar en el once inicial.

La única alegría que se ha llevado Marcelino es la recuperación de Gabriel Paulista, lesionado en la rodilla izquierda en Mendizorroza. El brasileño, renqueante todavía, se alista a la cita de Barcelona ante el aluvión de bajas. Sin Paulista la defensa solo hubiera contado con un central disponible, el portugués Vezo, último hombre en la rotación para cubrir esa zona.

La situación era tan dramática tras el último entrenamiento que el Valencia comunicó con la Federación Española de Fútbol para conseguir la vuelta del joven Ferran Torres, convocado con la selección sub 19 para la disputa, hasta el 2 de febrero, de la Copa Atlántico de fútbol juvenil en Maspalomas. La Federación accedió y Ferran, que marcó de cabeza en el partido inaugural ante la República Checa, estará en Barcelona con la primera plantilla.