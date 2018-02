Un derbi con Messi de suplente y un récord

Terminado el partido, después de aquel gol de Piqué y de los sucesivos encontronazos entre unos y otros, parecía difícil ir más allá de los rifirrafes vistos en el campo, y de los no vistos —en el acta arbitral quedó escrito: “Hubo un tumulto en el túnel de vestuarios, pero no se apreció ninguna agresión”—, aunque en la sala de prensa los técnicos consiguieron poner el foco en el partido, probablemente el más igualado de los últimos años. Quizá, porque por primera vez en lo que llevamos de Liga Ernesto Valverde decidió dejar en el banquillo a Messi —y a Rakitic, y a Alba y a Sergi Roberto— como en el último partido en Cornellà sentó a Suárez. “Leo lleva muchos partidos seguidos y hay que tener un poco de cuidado”, declaró el entrenador azulgrana. Y lo tuvo, el justo claro. Porque saltó al campo en el segundo tiempo. “Leo en cualquier campo te puede sacar cualquier cosa”, aclaró. Por supuesto.

Su salida, la de Alba y Roberto, ayudaron al equipo a salir del atolladero en el que andaban metidos, en parte por el buen trabajo del Espanyol. “El agua al final estaba afectando al campo, se estaba poniendo muy peligroso. Y cuando nos estábamos adaptando al terreno nos han hecho gol. Y no podíamos hacer nuestro juego. Por eso, hemos buscado jugar más en largo y segundas jugadas. Y, al final, hemos marcado de estrategia”, se felicitaba Valverde.

También lo hacía, a su manera, Busquets: “Un empate nunca es positivo, pero viendo cómo ha ido el segundo tiempo y que el campo se ha vuelto impracticable, nos ha resultado muy difícil. Hemos dejado de jugar desde atrás y hemos buscado un juego más directo. Estamos contentos porque no hemos perdido, pero con un sabor más agridulce por no haber podido ganar”.

Para Quique Sánchez Flores, el partido —“uno de los más emocionantes” de la temporada y de los mejores para su equipo— se pareció bastante a lo que había imaginado. “Nos hemos sentido muy cerca de la victoria y eso es importante”, afirmó. Y quiso llamar la atención de sus jugadores, de quienes espera la misma intensidad a partir de ahora. “Esta actitud de ir todos a una, ser un equipo sólido, cometer pocos errores, organizarnos lo antes posible. Son detalles que a la hora de sumar puntos son vitales”, afirmó.

Lo único que lamentó el madrileño fue no haber podido sellar el triunfo. “Sabíamos que teníamos que cuidarnos de las jugadas de estrategia en esos últimos minutos, pero al final no hemos podido alcanzar esa épica total”.

Y como el Espanyol no pudo hacerlo, el Barcelona sigue invicto en LaLiga. Es la jornada número 22, de modo que bate un récord, el de las 21 jornadas que pasó el equipo en la temporada 2009-2010 sin perder un partido. “No estaba pensando en el récord, pero da una idea de la trayectoria que llevamos. Son números de esos en los que no piensas durante el día al día, pero realmente son espectaculares. Estamos contentos pero no nos podemos quedar ahí, hay que seguir trabajando”, declaró Valverde.