Sánchez Flores: “Ser del Espanyol no es fácil, se vive avasallado por los medios”

Los últimos derbis coperos entre el Espanyol y el Barcelona levantaron el telón de la nostalgia, como en un viaje al pasado el conjunto de Quique Sánchez Flores le compitió al de Ernesto Valverde. Una eliminatoria dura en el campo, polémica en la zona mixta. Piqué catalogó al “Espanyol de Cornellà” y Busquets consideró excesivos los festejos de los blanquiazules tras la victoria en la ida (1-0). El Espanyol denunció a los azulgrana de incitar a la violencia, Competición les abrió un expediente. Con el ánimo caldeado, el Barça llega mañana de visita a Cornellà (16.15 horas). Lejos de querer agitar el fuego, Sánchez Flores llamó a la calma. “Nuestra afición es coherente y sabe lo que tiene que hacer. Tengo absoluta confianza del comportamiento de nuestros seguidores. Sabemos ganar y perder, Somos un club espectacular, siempre hemos dado un nivel alto de educación y comportamiento neutral”, subrayó el técnico.

Quique, en cualquier caso, no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de protesta. “Ser del Espanyol no es fácil y, cuando lo es, es porque hay un sentimiento interno. Se vive avasallado por los medios de comunicación, en la calle... Nos hacen invisibles. La afición es gente que en algunas ocasiones de siente casi pisada y el orgullo perico nos mantiene en alerta”, sostuvo el preparador blanquiazul. Después de un mes agitado, en el que se distanció de la directiva y hasta estuvo cerca de dejar el banquillo del Espanyol, Sánchez Flores recuperó su papel de líder espiritual del club. “Representamos un sentimiento y eso se tiene que notar”, analizó.

Eso sí, quiere que sus muchachos no se dejen influenciar por el ambiente. “Hay que controlar las energías porque desgasta mucho jugar ante este tipo de rival. Las energías deben durar todo el partido y eso tiene que ser a base de inteligencia. Hay que ser fuerte emocionalmente y encontrar el equilibrio con inteligencia. Debemos estar guiados por el cerebro y no solo por el corazón”, dijo. Todavía está fresco en la memoria del vestuario blanquiazul la victoria ante el Barça en el último derbi en Cornellà. “No pensamos en otra cosa que no sea en ganar. Todos pensamos que es posible. Ya le ganamos al Barça y en la cabeza no tenemos otra cosa. No pensaremos que la Liga acaba allí”.

“Lo importante es que el partido vaya avanzando y te veas dentro. No creo que sea necesario apelar a la ética porque nosotros hablamos en el camino del crecimiento y de la mejora. Hay que controlar las emociones y ser inteligentes”, concluyó Sánchez Flores.