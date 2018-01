Muere Elizabeth Hawley, la notaria del Himalaya, a los 94 años

La periodista Elizabeth Hawley, la mujer que durante más de 30 años ha certificado si un escalador había hecho cumbre o no en el Himalaya, ha muerto este viernes a los 94 años. Conocida como la notaria del Himalaya y también como la Sherlock Holmes de Nepal, ha fallecido en un hospital de Katmandú, donde fue ingresada tras sufrir una infección de pulmón y, ya internada, un infarto fulminante. Hawley, amiga de Edmund Hillary, fue la creadora de una meticulosa base de datos de todas las escaladas de éxito en el Himalaya y su palabra bastaba mundialmente para retirar o confirmar a un montañero el honor de haber coronado un ochomil.

"Ha tenido una muerte tranquila y pacífica", ha asegurado a la agencia France Presse el doctor Prativa Pandey, quien ha detallado que Hawley fue ingresada a primeras horas de este viernes, debido a las complicaciones en la infección que sufría. "Me retiraré cuando muera, que podría ser la misma cosa", escribió en su día en su colección de crónicas Nepal Scene, que despachó hasta 2007.

Elizabeth Hawley nació el 9 de noviembre de 1923 en Chicago (EE UU). Estudió Historia en la Universidad de Michigan, pero nunca ejerció como tal. Se inclinó hacia el periodismo y en 1946 empezó a trabajar en la revista Fortune, en Nueva York. Allí estuvo hasta 1957, cuando se dio cuenta de que la redacción era un mundo demasiado pequeño para ella. Renunció a su puesto fijo y se marchó a recorrer mundo. En 1960 recaló en Katmandú, la capital de Nepal, con un contrato a tiempo parcial como corresponsal de la revista Time-Life y otro contrato de colaboración de la agencia Reuters.

Desde allí debía de mandar crónicas políticas, económicas y sociales y, de vez en cuando, también de gestas montañeras. El Everest había sido escalado por primera vez hacía solo siete años y empezaba la era dorada del himalayismo. Poco a poco Hawley se introdujo en los círculos de montañeros de primer orden, se hizo íntima amiga de Edmund Hillary (la primera persona en subir al Everest) y en apenas tres años se había convertido en una referencia en el mundo de las expediciones al Himalaya.

Hawley comenzó a mandar crónicas de alpinismo a Reuters y otras revistas especializadas en 1963 y en 1980, ante la ausencia de un registro oficial, empezó a anotar con minuciosidad todas las expediciones que llegaban al Himalaya por el lado nepalí.

Su sistema era simple y así se lo contó al periodista de EL PAÍS Paco Nadal: "Antes de que empiece la temporada me pongo en contacto con las agencias especializadas en senderismo y montañismo de Katmandú. El Gobierno nepalés exige que cada expedición esté representada por una agencia. De modo que les pregunto qué expediciones esperan y averiguo su fecha de llegada, en qué hoteles van a alojarse, etcétera. Cuando llegan, me reúno con el jefe y le pido que me dé datos biográficos básicos de cada miembro y que me diga cuáles son sus planes iniciales de escalada. Luego, cuando regresan, vuelvo a reunirme con ellos para saber qué han hecho -o qué dicen que han hecho- y, con todo eso, elaboro mis crónicas".

Durante cada temporada de escalada, Hawley, siempre al volante de su escarabajo (VW Beetle azul cielo de 1965) y con su habitual pelo cardado, visitaba a los montañeros en los hoteles de Katmandú antes y después de cada expedición. En 2014, Nepal nombró una montaña de 6.182 metros (20.328 pies) en su honor: Peak Hawley en el noroeste del país.