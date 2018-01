La supercampeona Francia, obstáculo de España para la final

Francia, el referente del balonmano mundial, es el listón que debe superar España este viernes (18.00, tdp) si quiere plantarse en la final del Europeo de balonmano. Es un rival de sobras conocido, con un historial apabullante, la única selección que ha ganado los títulos en las tres grandes competiciones internacionales, y además, en cantidad: seis mundiales (el último en 2017), dos títulos olímpicos (el último en 2012 y también plata en Río 2016) y tres campeonatos de Europa (el último en 2014). Por si todo ello no fuera suficiente, su recorrido en el Europeo de Croacia es igualmente asombroso: seis partidos, seis victorias.

El seleccionador francés, Didier Dinart, asiente, “Si dijéramos que no somos los favoritos, nadie nos creería. Somos Francia. Hemos ganado todos los partidos. Aunque al inicio del torneo no fuéramos los favoritos, ahora sí, por los resultados sí, pero eso no significa que vayamos a ganar el partido porque sí. Los partidos contra España son siempre difíciles”.

Le responde Ribera: “El objetivo ahora es ganar el campeonato, dijimos desde un principio que había que ir paso a paso, el primer objetivo era llegar a semifinales y, una vez que hemos llegado aquí, se abren todas las posibilidades”. Y Dinart, elogia el juego de la selección española: “España es un equipo muy peligroso. Un equipo que siempre tiene muchísima calidad. Tiene un muy buen juego con el pivote, buenos porteros, un equipo que defiende bien, que analiza muy bien a los rivales y que me gusta como juega en ataque. Me gusta mucho el juego español y mi filosofía, quizá por los años que jugué en Ciudad Real, se acerca un poco a ese estilo”.

El equipo español estará pendiente hasta este viernes del estado de la lesión de Gonzalo Pérez de Vargas. El portero español sufrió una na distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el partido ante Alemania. Ribera incorporó de manera urgente al portero serbio con pasaporte español, Arpad Sterbik.

La selección francesa ha cerrado el pasado en momentos decisivos de recientes campeonatos: en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y en las semifinales del Europeo de 2014 y del Mundial de 2015. España se remite al último Europeo, hace dos años en Polonia, en el que alcanzó la final, aunque perdió ante Alemania, precisamente el rival al que superó el jueves en Croacia para clasificarse para la semifinal. España ha perdido dos encuentros en Croacia, ante Dinamarca y Eslovenia. Jordi Ribera, el seleccionador, apela al juego que desplegó su equipo ante Alemania. “La clave estará en el trabajo defensivo. Tenemos que defender muy bien si queremos ganar. Para ello, habrá que alternar diferentes tipos de defensa para impedir que se sientan cómodos, porque Francia no sólo tiene jugadores grandes que pueden lanzar, sino jugadores que saben jugar muy bien tácticamente”, advirtió el seleccionador español.

Con Cedric Sorhaindo como capitán y con Nikola Karabatic, el Mejor Jugador del Año según la Federación Internacional, el equipo francés dispone de un plantel impresionante, pese a las bajas de Timothey N'Guessan y Ludovic Fabregas. Debido a la ausencia de otros laterales de garantías, Nikola Karabatic se ha visto desplazado al flanco izquierdo. Esa circunstancia ha permitido que brille como nunca el central Kentin Mahe, máximo goleador francés en el torneo con 26 tantos, y que encarna la nueva generación de “Les Experts”.

En defensa, además de Nikola Karabatic y su hermano pequeño, Luka, jugará un papel fundamental el pivote Sorhaindo, que personifica como pocos, gracias a su imponente físico, la imagen de muro impenetrable que destila la defensa francesa. El portero Vincent Gerard, que con sus actuaciones en el Europeo ha despejado las dudas que todavía podían existir, pese a que ya el pasado año fue elegido mejor guardameta del Mundial de Francia, sobre su capacidad para reemplazar al mítico Thierry Omeyer.

Ribera envía un mensaje optimista: “Creo que el equipo llega bien. El equipo está mentalizado, con ganas y con todos los jugadores implicados. Todo el mundo ha tenido su participación en el juego y eso es muy importante, no hemosperdido a nadie por el camino”. De los 16 jugadores que componen el plantel español, ocho conocen el campeonato francés porque juegan o han jugado en su liga, y en el caso de la selección española, son cuatro los jugadores que han competido o compiten en el campeonato francés. Será un duelo entre vecinos y, en muchos casos, compañeros. En la otra semifinal, otro duelo vecinal, entre la campeona olímpica, Dinamarca, y Suecia.