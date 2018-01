Un rayo llamado Hyeon Chung

Juega con gafas, lleva un aparato dental y su rostro está marcado por un acné juvenil pronunciado, aunque no es ningún adolescente porque en mayo cumplirá 22 años. Comenzó a jugar al tenis porque seguir la estela de la pelota, le recomendaron los médicos cuando tenía seis, podía ayudarle a paliar una patología que dispara su miopía hasta casi las 20 dioptrías. En 2015 completó cuatro semanas de servicio militar y, desde ayer, todo el mundo le recordará por haberle infligido un serio castigo al jugador que siempre admiró, Novak Djokovic, rendido por 7-6, 7-5 y 7-6 (después de 3h 21m) en una de esas noches de Melbourne que siempre quedan para el recuerdo.

Anótenlo: se llama Hyeon Chung. Y es un rayo. El otro día se cargó al niño de oro de la nueva generación, Alexander Zverev, y ayer retrató al devaluado jerarca serbio, partido en dos por un rayo que le llevó al límite y le dejó todas las costuras al aire, porque Djokovic, a pesar de haber regresado después de medio año sin jugar, no se parece en absoluto a Djokovic. “Ha sido un muro, impresionante”, resumía Nole después de pasar por el vestuario y coger aire. “Tiene el nivel de un top-10, sin duda. Es realmente consistente y no tiene debilidades, o no muchas. Es trabajador, disciplinado, buen chico, tranquilo. Ahora, hasta dónde pueda llegar, solo depende de él”, radiografió.

Chung (1,88 y 87 kilos) había ofrecido indicios recientemente. En noviembre ganó la Copa de Maestros Sub-21 y el año pasado ya dejó una grata impresión a su paso por Barcelona, en un pulso con Rafael Nadal en el Godó. Después fue dibujando muescas contra jugadores de pedigrí –Gael Monfils (Roland Garros), Sam Querrey, Feliciano López, David Goffin (Montreal), Bautista (Shanghái)…– y en Australia se produjo su esplendorosa presentación en sociedad, con una victoria que le acompañará de por vida.

“Hoy [por ayer] mis sueños se han hecho realidad”, afirmó delante de los periodistas, entre los que había una nutrida representación asiática. “Es un honor haber jugado aquí contra Novak. Él, Roger, Rafa… Son un ejemplo a seguir, mis ídolos. Me hice una foto con Rafa el año pasado, así que de uno en uno”, bromeó quien a partir del próximo lunes será el 44 del mundo, su mejor ranking, y el que es el primer tenista surcoreano que figura entre los ocho mejores de un Grand Slam. “¿Ganar el torneo? No lo sé… No sé, solo me fijo en el mañana”, contestó abrumado, antes de rechazar pronunciarse sobre un par de preguntas de corte político que le plantearon sobre su país y la marcha conjunta de las dos Coreas en la apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno: “Next question, please”.

La vuelta de Nole en Melbourne supone un buen primer paso, pero se fue sin superar la prueba del algodón

Su despertar significó, paralelamente, la desdicha del hombre al que contempló desde la infancia, Djokovic, que aterrizó hace dos semanas en Melbourne entre interrogantes y ayer no superó la prueba del algodón: su reinserción competitiva va para largo, porque le falta ritmo, todavía le duele el codo y aún no ha asimilado su modificación en el servicio, llevada a cabo para no castigar más su articulación. “No estoy bien. Desafortunadamente, no estoy bien”, respondió cuando le preguntaron sobre su salud. “Al final del primer set comenzó a hacerme más daño y sufrí hasta el final del partido”, admitió.

Al serbio, 30 años, no le queda otra que apretar los dientes y continuar. Su reaparición en Melbourne supone un buen primer paso, pero precisa de ritmo y estímulos anímicos después de un periodo deportivo turbio. Mientras, Chung divisa a otro espontáneo en cuartos, Tennys Sandgren (97). El tenis asiático está de celebración.