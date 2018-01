Ante Schwartzman, el Nadal gris: a cuartos jugando mal

Rafael Nadal sudaba a raudales por el bochorno que encapotaba Melbourne y fruncía el ceño. En realidad, gesto muy habitual en él mientras discurre una respuesta o bien cuando lo que escucha o lo que ve no cuenta con su aprobación. En estas estaba cuando Diego Schwartzman, su rival en el pulso de octavos, se revolvía como un hurón metido en los pantalones y le planteaba una resistencia desagradable y pesada, porque el argentino no da por perdida una bola y juega al tenis de fábula. Ahora bien, a Nadal no le gustaba nada lo que estaba ocurriendo en la pista, feo-feo el panorama, muy gris, y por eso (suele ocurrir con él) se cansó y dijo c’est fini: 6-3, 6-7, 6-3 y 6-3 (en 3h 50m). Mal partido del número uno y pasaporte a cuartos.

Está ya el balear en la segunda semana, objetivo cumplido, pero este último partido empañó la evolución que dibujaba su juego en las tres rondas previas. Durante un buen rato se vio a un Nadal perdido y descolocado, sin gasolina ni punch; no atacaba la pelota, no le respondía la derecha y el que gobernaba era el pequeño Schwartzman, que no responderá al perfil fisionómico del tenista moderno, todos gigantes ahora, pero que sabe perfectamente cómo hacer daño. Mide 1,70, puede que menos, pero tiene olfato, le pega duro, lo contesta todo y le hizo pasar una tarde horrorosa al rey actual del circuito.

Fue, sin haber lesión de por medio, el peor partido que ha jugado Nadal en mucho tiempo. A lo largo de varias fases (primer y segundo set, sobre todo) cedió el terreno y peloteó dos o tres metros por detrás de la línea de fondo, lo cual supone siempre un mal indicativo. Transmitió vulnerabilidad e inseguridad, y del mismo modo inquietud porque en ocasiones ni siquiera persiguió bolas a las que habitualmente acude. Fue como si al Sansón de la raqueta le hubiesen cortado de repente la cabellera, porque aunque en los días previos no hubiera alcanzado un punto de brillo alto al menos su línea sí que había sido ascendente.

Despachó a Estrella, Mayer y Dzumhur con mucha holgura, y este domingo se produjo la regresión, la noticia: Nadal dudando, tembloroso, a la espera siempre y sin poder hacerse con la iniciativa. Incluso fallón: de camino a los ocatvos había contabilizado 46 errores no forzados en tres encuentros y ante el bonaerense dejó 52; en el trazado hacia este domingo había entregado 21 juegos y ningún set, y esta vez se le escaparon 16 y un parcial. Y encima hubo una confluencia: él no estuvo bien, fallando golpes sumamente francos, mientras que Schwartzman firmó un partido extraordinario.

La virtud de la cabeza, gigantesca facultad

El argentino, un chicle en el zapato para cualquiera, le retorció con la derecha (58 winners, frente a 46) y aunque no llegase a tenerle contra las cuerdas numéricamente sí lo consiguió desde un punto de vista anímico en varios momentos. Se quedó a poco de que se cumpliera la sinergia que solicitaba en la previa: su mil por cien y el mal día del coloso. Le enredó en el segundo parcial y le arrebató tres veces el servicio, las tres en esa manga. Luego continuó muy pegajoso y si no dio la campanada fue porque le faltó un punto de malicia y Nadal se corrigió lo suficiente para evitarlo.

No obstante, el número uno ofreció una imagen frágil. Si ganó y cruzó el ecuador competitivo del torneo fue porque no hay nadie con una cabeza tan dura como la suya. Es la virtud de los elegidos: seguir adelante pese a hacerlo mal. Y esta vez así fue. El lunes tocará turno con el croata Marin Cilic y la continuidad pasará por un golpe de timón. En este domingo nuboso en Melbourne, en el que el sol pedía sitio y lo encontraba a duras penas, Nadal se alejó durante tres horas de Nadal. Pero venció. La virtud de prosperar en los malos días, gigantesca facultad. En ese sentido, algunas cosas nunca cambian.