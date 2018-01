El calor de Australia ya aprieta: “Esto es más un negocio que un deporte... y eso no me gusta”, dice Djokovic

La advertencia no tardó en llegar. Por la mañana, cuando ya se había asomado el sol por Melbourne Park pero aún no castigaba del todo, un grupo de personas rodeaban a una mujer que al descender del tranvía se desplomó debido a un golpe de calor; y continuó después, durante toda la jornada, porque los termómetros se dispararon en Melbourne. De ahí la estampa recurrente del día: aficionados refugiados bajo cualquier sombra y tenistas jadeantes, refrescándose a duras penas con toallas heladas y aguas minerales, porque el azote fue considerable. Se había hecho esperar, porque los tres primeros días habían concedido tregua, pero al final llegó el momento: la ciudad encendió el horno y el torneo entró en ebullición.

“No puedo más, voy a colapsar”, protestaba el francés Gael Monfils al juez de silla durante su duelo contra Novak Djokovic, que después encaró el micrófono para enviar un mensaje rotundo. “Las condiciones eran brutales”, denunció Nole. “Entiendo que hay entradas de por medio y la gente quiere ver partidos, pero hay un límite; yo estaba justo al límite”, prosiguió el serbio, que a continuación entró con todo: “Nuestro deporte forma parte de la industria, pero esto es más un negocio que un deporte y eso me importa, no me gusta eso. Por supuesto, estoy muy agradecido porque me permite ganarme la vida y genera cosas positivas, pero lo más importante es nuestra salud y lo que sucede después de nuestra carrera, a los 30 o 35 años... Muchos no pueden caminar, correr, trotar…”.

A pesar de la adversidad climatológica, la organización del Open de Australia no aplicó ayer la regla del calor extremo —llamada oficialmente Australian Open extreme heat policy— porque entendía que ayer no se daban las circunstancias necesarias: la temperatura ambiente no superaba los 40 grados ni se alcanzaba un índice del 32,5% de WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), relativo a la humedad (ayer de un 23%).

La regla de calor extremo, aplicada desde 1998, consiste en un protocolo de actuación destinado a proteger a los jugadores y el personal de pista mediante un paquete que incluye, entre otras medidas, el cierre de techos retráctiles, la suspensión temporal de los partidos, pausas más prolongadas o retrasos en el programa de la jornada.Las duras condiciones ambientales hicieron ayer que los tenistas, en general, se demorasen más de la cuenta en las franjas entre punto y punto para coger aliento, infringiendo más de una vez los 25 segundos reglamentarios. Djokovic, por ejemplo, recibió una sanción por ello.

Primero la salud, luego la pelota

ampliar foto Djokovic, durante su partido ante Monfils. Cameron Spencer Getty

“Es un tema complejo”, continuó The Djoker. “Se están añadiendo cada vez más eventos, oficiales y no oficiales, pero no hablamos de recortar el calendario. Los jugadores siempre estamos apurados, porque debemos jugar unos torneos obligatorios, debemos defender puntos en el ranking semana tras semana y eso es demasiado. Eso sí, al mismo tiempo es nuestra elección jugar o no jugar, no quiero sonar desagradecido…”, zanjó el de Belgrado.

La organización del Open no activó las medidas especiales y para hoy se espera un pico de 42º

Y recogieron el testigo, prácticamente uno a uno y una a una, todos los tenistas. “Me costaba respirar, estaba muy mareado. Es peligroso, demasiado arriesgado jugar así”, se quejó Monfils, que como muchos otros tuvo que ser atendido. Uno de ellos, Juan Martín del Potro. “No hay preparación que sirva para soportar esto... Con estas condiciones lo primero en lo que piensas es en tu salud y después en pegarle a la pelotita. Estaría mejor en la playa tomándome una cerveza”, expuso el argentino. “No disfruté, eso seguro”, ironizó el suizo Stan Wawrinka. “Puede ser peligroso para los jugadores y también para el público”, deslizó Rafael Nadal un día atrás.

El número uno, que hoy se mide a Damir Dzumhur en la tercera ronda (9.00, Eurosport), se ha ejercitado varios días a cubierto para evitar el desgaste del calor. “El año pasado también entrené algunos días bajo techo. Con tanto calor no hace falta desgastarse más... Es lógico que entrene a cubierto porque va a hacer mucho calor. Espero que la organización ponga el techo en las pistas principales”, solicitó el de Manacor, que en la edición de 2014 padeció una embestida climatológica que elevó la temperatura en Melbourne hasta los 42,2.

Ahora, las masas de aire tórrido procedentes del interior desértico del país (conocido como Outback) vuelven a golpear fuerte. Para este viernes se espera todavía más fuego: los servicios de meteorología anuncian que el mercurio ascenderá hasta los 42º.