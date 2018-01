Hsieh fulmina a Muguruza en Australia

Pronto, demasiado pronto, Garbiñe Muguruza se despidió del público de Melbourne. La española cedió ante la china Su-Wei Hsieh (7-6 y 6-4, en 1h 59m) y enfiló la bocana de vestuarios como si un tráiler se la hubiese llevado por delante, cabizbaja, rumiando una derrota que constata su complicado comienzo de temporada, después de dos renuncias en Brisbane y Sidney, y otro tropiezo demasiado precipitado en el grande de Australia, donde se esfumó la posibilidad de recuperar el número uno que lució durante un mes en 2017.

Cada golpe de Hsieh es como una cuchillada en el vientre. Como lo hacía la francesa Marion Bartoli, la china (32 años, 88 del mundo) percute siempre empuñando la raqueta a dos manos, ya sea con el revés o la derecha. Cada tiro suyo viene a ser una ruleta rusa, porque a su aspecto aparentemente liviano le acompaña una imprevisibilidad absoluta. La bola sale mansa de su raqueta, pero a la que gana un par de metros coge velocidad y rasea hasta la desesperación, castigando la riñonada de la rival de forma constante.

A Muguruza la sacó de quicio todo el rato, porque la española no está en este tramo inicial del año para derroches físicos. A sus molestias en el muslo derecho se añadieron las puñaladas constantes de la asiática, que después de un inicio desordenado (intercambio de breaks) se adueñó del partido. Abrió brecha (4-1), pero Garbiñe no volvió la cara y en una reacción muy loable se rebeló. Le molestaban los pies (ampollas), no encontraba la vía y Hsieh le exigía recorrer muchos metros, pero no se entregó.

El calor se había apoderado de Melbourne (picos máximos de 39º) y las piernas le pesaban como dos yunques, y a pesar de todo respondió. Levantó un 4-1 adverso y fue ganando tono poco a poco, conteniendo la desconcertante propuesta de Hsieh. Esta revoloteaba por toda la pista como los insectos que se colaron en la central, sin desgastarse lo más mínimo y sabedora de que la estancia en pista iba esta vez a su favor, porque Muguruza llegó a Australia con la musculatura entre alfileres y con dos abandonos en los dos eventos previos que jugó.

Una resistencia loable hasta el final

Hubo un momento de esperanza, pero muy fugaz. En el tie-break la superioridad de Shieh fue aplastante (7-1) y un anticipo de lo que iba a ocurrir en el segundo set. Muguruza cedió una rotura tempranera y la cuesta se empinó considerablemente. Apretó los dientes y replicó con otra vez con agallas, pero la china fue descascarillándola hasta lograr la victoria; o sea, una derrota de Garbiñe que en el fondo, por mucho que se produjese en la segunda ronda, no termina de sorprender.

Y no porque no le tenga cogida la medida al major australiano –los cuartos del curso pasado son su límite, con dos caídas en octavos, una en la tercera ronda y otra en la segunda en los años precedentes–, sino porque no ha comenzado el año bien. Ella misma lo retrataba después de su estreno, con una eufemística frase que tamiza una realidad más dolorosa: “No estoy al cien por cien”. Y también un poco más atrás, en la previa del torneo: “Mi tenis está bien, pero he jugado poco”. Al igual que el año pasado, Garbiñe ha empezado la temporada con un cepo en los pies. Ahora solo queda mirar al frente y recuperar el vuelo.