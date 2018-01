Gerard solo tiene goles para el Espanyol

Cuando se sintió acorralado, después de negociar sin éxito con el Stoke City, Sánchez Flores se escudó en Gerard Moreno. “Tuvo una oferta. Está aquí y yo también hasta que se demuestre lo contrario”, se defendió el técnico madrileño. Fue su manera de justificar su coqueteó con el club inglés. Sin embargo, a diferencia de Sánchez Flores, Gerard nunca quiso escuchar ofertas. Ni en el verano, tampoco en este mercado de invierno. “Lo primero que hace un club es arreglar el contrato con el jugador antes de realizar la oferta formal. Y aquí nunca llegó una oferta por Gerard. Eso quiere decir que él no negoció con nadie”, explican desde la Ciudad Deportiva del Espanyol.

“¿Qué oferta?”, dice Gerard, entre risas; “no hubo ninguna”. Ya más serio, el delantero explica su vínculo con el club. “Estoy tranquilo aquí, con o sin ofertas. Todo me lleva a lo mismo, mi familia es de aquí, mi mujer, mi hija… yo estoy a gusto en esta ciudad y en este club que es en el que he estado desde pequeño”, cuenta Gerard. No es casual que el 7 rectifique su compromiso con el Espanyol ni que Sánchez Flores utilice al delantero para amparar su flirteo con el Stoke. Moreno es el preferido de la hinchada, el máximo goleador de su equipo.

El 50 por ciento de los goles del Espanyol (ocho de 16) llevan el sello de Gerard. Una marca que no alcanzaron ni Tamudo (40 por ciento, en la temporada 2003-2004) ni Sergio García (30, en el curso 2014-2015). “Es un chico al que le gusta la profesión. Es dedicado, atento, no hay que repetirle las cosas… tiene todas esas virtudes que nos encantan a los entrenadores”, elogia Sánchez Flores a su ariete. Desde que el técnico madrileño tomó el mando en Cornellà, Moreno solo se ha perdido un solo partido en LaLiga. “Eso explica bastante la confianza máxima que hay en él. Tanto por parte del cuerpo técnico, como de sus compañeros, pasando por el club, la afición y la prensa”, completa el preparador.

“Cuando tienes la confianza de todos juegas con alegría. Me hacen sentir importante. Estoy a gusto, eso hace que mi juego sea mejor”, razona Gerard, que esta campaña ha creado de promedio una ocasión por partido, la mejor marca de su carrera. “A mí Gerard me gustaba desde que apareció en el Villarreal”, aclara Sánchez Flores; “por la facilidad con la que encontraba diagonales, por cómo definía y por cómo aparecía en el área. Ojalá muchos jugadores crezcan a ese nivel”. Tiene al Espanyol en el bolsillo; sin embargo, Moreno tiene una cuenta pendiente. Desde que se estrenó en la élite, nunca le gritó un gol al Barcelona. “No es algo que me obsesiona ni en lo que pienso. Prefiero ganar a marcar”, cierra. Hoy tendrá una nueva oportunidad.