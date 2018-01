Sánchez Flores: “Soy el entrenador del Espanyol y lo seré”

Quique Sánchez Flores ha afirmado que seguirá siendo el entrenador del Espanyol. Se esperaba con expectación su rueda de prensa previa al partido de este domingo en Cornellà ante el Athletic puesto que desde el pasado jueves se barajaba la posibilidad de que abandonase el banquillo blanquiazul para fichar por el Stoke City. “Soy el entrenador del Espanyol y lo seré. Pertenezco al Espanyol, tengo contrato y soy honesto con el club. Estoy bien y absolutamente contento con mi situación. No tengo que dar explicaciones de nada más”.

El Stoke City, antepenúltimo clasificado en la Premier, negocia la incorporación de Quique. El contrato del entrenador madrileño con el Espanyol concluye en el verano de 2019 y contempla una cláusula de rescisión de cuatro millones de euros. “Vengo diciendo que no hablo de mí y me repito. Hay una realidad que es parte del fútbol: que los clubes se interesen por jugadores y entrenadores. El hecho es que Gerard (Moreno), que tuvo una oferta, está aquí y yo también aquí hasta que no se demuestre lo contrario. Solo eso es importante. Los jugadores no se quieren ir y el entrenador, tampoco”.

Quique no quiso desvelar el estado de las negociaciones con el club inglés. “No tengo que contar nada, no hay nada. El fútbol trae este tipo de situaciones donde los clubes preguntan. Que el entrenador del Espanyol pueda gustar a alguien es algo fantástico”. Pero en otra respuesta dio a entender que, por el momento, ha descartado la oferta del equipo inglés. “Hace unos años la gente del Espanyol se quería ir y ahora, no. Si en algunos momentos estamos frustrados es porque hemos creído que íbamos a crecer a mayor velocidad. Y eso nos ha molestado. Por lo demás, normalidad. Todo en función de lo que nos importa. Nada más”.

Sin embargo, no hizo explícito si continuará en Cornellà la próxima temporada. “Es imposible saber lo que pasará en una semana, cómo para saber en seis meses. Ojalá todo fuera como el curso pasado. Quedemos bien, volvemos a crecer y pensar en jugadores de futuro para dar un salto. Si no ocurre nos seguiremos dejando la piel para que el aficionado disfrute. Solo nos preocupa el compromiso. Tengo la sensación de que este año en muchos partidos hemos hecho que la grada conecte con nosotros antes que el curso pasado”.

El técnico blanquiazul espera que el ambiente en la grada durante el partido ante el Athletic sea normal y de apoyo al equipo, que esta semana ha conseguido el pase a los cuartos de final de la Copa, en los que se enfrentará al Barcelona. “¿Qué he hecho yo? Que el entrenador del Espanyol guste a alguien es fantástico, ojalá nos valoren a todos siempre. Es bueno gustar. Ojalá todos los años quieran a cinco jugadores y no se vayan. Eso quiere decir que el club crece. Tenemos motivos para ser felices. No he hecho nada para provocar algo en la grada. Debería enviar un mensaje a todos los clubs para decir que no se acerquen a nadie para provocar esa situación. El Espanyol tiene la fortuna de tener gente implicada en el proyecto y honesta. Esperamos un clima precioso. El partido de este domingo es histórico y bonito. No queremos hacer un drama. Déjenme tranquilo que quiero vivir en paz. No me apetece que me ponga en situación que no quiero. Intuyo que ustedes van a crear un conflicto”.