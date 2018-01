Valverde: “Lo podemos hacer mejor”

“Nunca te puedes quedar como estás; siempre puedes ir a más. No puedes decir que ya estoy bien porque entonces empiezas a bajar. Hay que seguir ganando. Lo podemos hacer mejor”. Así respondió Valverde cuando se le preguntó por la situación del Barça en la Liga, invicto en 19 jornadas después de ceder solo tres empates, con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético, 11 respecto al Valencia y 19 ante el Madrid. “La ventaja de ir primero es que solo tenemos que mirar por lo nuestro”, remachó el técnico. “Estamos contentos, pero no hacemos proyección de los puntos que podemos sumar. Siempre pensamos que los contrarios juegan y son buenos”.

“El partido tiene muchas lecturas”, relató el entrenador del Barça. “La Real ha estado mejor que nosotros en el primer tiempo, después de que las primeras llegadas fueran nuestras; es un buen equipo y juega muy bien. Acusamos el 1-0; el gol que hemos metido antes del descanso, en cambio, nos ha ayudado bastante”, prosiguió. “Los dos equipos intuíamos que podíamos marcar cuando superábamos la primera línea de presión”. “Nos hemos quitado el sambenito de que no ganábamos en campo de la Real y, además, cómo lo hemos hecho, remontado dos goles. Queremos generar la sensación de que somos un equipo difícil de batir y capaz de superar adversidades”.

“Se pueden perder puntos en cualquier campo porque hay buenos equipos en la Liga”, acabó Valverde; “lo fundamental para nosotros ha sido mantenernos juntos desde el inicio, cuando las cosas no iban bien”. El preparador del Barcelona midió mucho sus palabras después de admitir que las ruedas de prensa “son un juego en el que hay gente que está esperando que te equivoques; es como una partida de pin pon”. Y, reiteradamente solicitada su opinión sobre el momento que vive el Madrid, insistió: “Yo no daría LaLiga por perdida si me pusiera en el lado de los demás. No renuncia nadie a alcanzarnos”.

Un equipo que sabe a lo que juega

Valverde consiguió un triunfo en Anoeta, resultado que no consiguieron ni Guardiola ni Tito ni Luis Enrique, ni Martino, y de nuevo supo reconducir un partido que se le había puesto en contra; en las cinco ocasiones que ha pasado, en dos remontó –Getafe y Anoeta- y en otros tres empató. “Ha sido un gran día para nosotros”, terció Guillermo Amor, el portavoz del Barça. “El equipo ha hecho las cosas bien. La clave es que prepara cada partido como si fuera una final, pensando en nosotros mismos. Ahora no tenemos en la cabeza la segunda vuelta, sino el encuentro del miércoles de Copa”.

“Somos un equipo que sabe a qué juega, con las ideas muy claras”, argumentó Jordi Alba. “Tenemos las mejores individualidades, como Messi y Luis Suárez, que es el mejor 9 del mundo, porque marca goles, lucha y juega para el equipo. Pero por encima de todo somos un equipo”. La clave para Busquets fue el gol de Paulinho: “Cambiamos el chip, arriesgamos y todo nos salió bien”. Y al ser preguntado sobre el liderato del equipo respondió. “Hemos hecho una primera vuelta espectacular. No nos imaginábamos estar en esta situación a estas alturas. Se han dado muchas cosas; nosotros hemos estado a un nivel excelente y algunos rivales han pinchado después de una Supercopa en la que parecía que nos iba a salir todo al revés”. dijo el pivote de Badia.

“Son un equipo muy poderoso”, resumió Eusebio, que cumplía su partido número 100 con la Real. “No hemos podido mantener el ritmo y la intensidad de la primera parte, cosa fundamental para poder ganar al Barcelona. No es nuevo; no conseguimos completar un buen partido, nos falta regularidad, y cuando eso sucede contra los azulgrana es más difícil poder vencer”.