El 10 estuvo de 10 y el Barça arrolló al Celta

El caudal ofensivo del Barcelona parecía no tener fin ante el Celta: 19 remates, ocho de ellos entre los tres palos. Y cinco goles. Muchas de las jugadas de peligro llegaron por el pasillo izquierdo, despejado para Jordi Alba desde la marcha de Neymar, lo que ha hecho más prolífica todavía su sociedad con Leo Messi (nueve asistencias, siete de Alba a Messi, dos del 10 al lateral este curso). Ellos pusieron el 3-0 en el marcador. “Los rivales cada vez nos conocen más y saben que siempre nos damos ese pase, pero aun así sale. Estoy muy contento porque Leo haya podido marcar y por el pase magistral que me ha dado. Es un lujo tenerle en el equipo, a mí me va fenomenal, siempre nos buscamos. Es el mejor de la historia, está en un momento de forma espectacular. Y yo esta temporada estoy muy bien, con mucha confianza, con todo el carril para mí”, declaraba el defensa de l’Hopitalet.

“Yo asisto como todo el mundo al espectáculo. Ellos tienen esa chispa y lo tenemos que seguir fomentando”, dijo el técnico, Ernesto Valverde, que valoró positivamente el partido: “Hemos cumplido con creces. Hemos jugado muy bien a todos los niveles: ataque, defensa, concentración… estábamos mentalizados porque valoramos mucho al rival, teníamos que hacer un gran partido para pasar”.