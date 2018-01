Peterhansel rompe, Sainz es el nuevo líder

No le llaman Monsier Dakar por cualquier cosa. Stéphane Peterhansel (52 años) tiene perfectamente interiorizada la filosofía de la carrera. Es un tipo tranquilo, que sabe que el Dakar no lo gana el más rápido, sino el más consistente. Falla poco, lo que significa que comete escasos errores de pilotaje y no suele equivocarse en la navegación. El Dakar, claro, es una carrera que se la puede pegar, incluso, a uno que ha ganado la carrera en África y en Sudamérica, en moto (en seis ocasiones) y en coches (en siete). Y eso pasó este sábado.

El francés, que era el líder de la general con un cómodo margen de más de media hora sobre Carlos Sainz, tuvo un accidente. Por las imágenes que pudo verse, su Peugeot parecía totalmente destrozado. Aun así, y pese a haber roto las suspensiones de una rueda, pudo continuar la marcha. Eso fue, claro, después de una hora y 45 minutos parado en el kilómetro 129 de una especial de 425 kilómetros y gracias a la ayuda de su amigo y compañero de equipo Cyril Despres, que paró ayudarle en la reparación puesto que él hace días que quedó fuera de la competición por, precisamente, romper la rueda y suspensión traseras de su coche.

La jornada, pues, justo después del día de descanso, fue fatídica para Peterhansel. Pero muy prolífica para el español Carlos Sainz, que no solo se aprovechó del error de su compañero en Peugeot, sino que además sentenció con una victoria de etapa de se trabajó kilómetro a kilómetro. El Dakar ha entrado en Bolivia y, así, ha abandonado las dunas de desierto peruano para adentrarse en caminos y pistas rápidas, el escenario preferido del campeón de rallyies. El madrileño ganó la etapa. Les sacó 12 minutos a De Villiers y 14 a Al-Attiyah. Pasó por meta poco después de que se supiera que su hasta entonces gran rival había retomado la marcha. Si bien, la fatalidad ya no tenía remedio. Sainz es ahora el nuevo líder de la general con una amplia ventaja de 1hora y 11 minutos sobre el segundo, el piloto catarí Al-Attiyah (Toyota).

ampliar foto Joan Barreda, accidente y victoria de etapa. David Fernández EFE

En motos, el ganador de la etapa fue un rapidísimo Joan Barreda (Honda), a quien también le gustan más las pistas que la arena. El ex piloto de motocross, rápido como pocos, se impuso en la especial que dirigía a la caravana dakariana de La Paz a Uyuni, bordeando en los últimos kilómetros el famoso salar boliviano. Les sacó dos minutos a Van Beveren y ocho a Benavides, de modo que logró recortar una distancia importante en la general que le permite colocarse a 4,45 minutos del francés.

Si bien, no todo fueron buenas noticias. Durante la especial, Barreda se cayó en torno al kilómetro 300. Y se hizo daño en la rodilla. “Creo que me rompí la rodilla, y desde ese momento reduje la velocidad debido al dolor. Estoy seguro de que está roto, mi rodilla está totalmente inestable y no puedo apoyarme”, dijo a su llegada al campamento, que en esta etapa, la primera etapa maratón de esta edición, está desprovisto de asistencias (mecánicas y también de personal), por lo que el de Castellón no podrá contar con la ayuda de su fisioterapeuta.

El español, que persigue el triunfo de su primer Dakar tras más de una veintena de victorias de etapa, no sabía si podría seguir en carrera o si sus problemas físicos le obligarían a abandonar. “Había unos agujeros de lava bastante grandes. Se me ha caído la moto encima y, desde el primer momento no podía levantarme con la pierna. Estaba un poco mareado. Me ha costado unos minutos poder levantarme. Después, ya he vuelto con un ritmo más tranquilo. Además, con curvas a la izquierda donde no podía apoyar la pierna. Tenía que tirarme al suelo. Parece muy complicado seguir”, añadió.