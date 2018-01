Garbiñe Muguruza, cero riesgos

Después de esa última imagen heladora que dejó una semana atrás, retorciéndose sobre la pista de Brisbane debido a los calambres, Garbiñe Muguruza regresó con una victoria frente a la holandesa Kiki Bertens (6-3 y 7-6) en su primer partido en Brisbane, cita a la que se alistó con el fin de ganar ritmo de competición en la semana previa al Open de Australia. La hispano-venezolana venció, pero en realidad fue un visto y no visto, porque a continuación comunicó a la organización del evento su abandono. ¿La razón? Unas molestias en los aductores de la pierna derecha, dolencia recurrente en ella.

Al término del primer set, Muguruza reclamó asistencia porque sintió unos ligeros pinchazos en la musculatura. Su fisioterapeuta, Alicia Cebrián, le protegió la zona superior del muslo con un vendaje compresivo que ya ha lucido en otras ocasiones y la número tres del mundo siguió jugando sin ningún tipo de sobresalto, aunque en todo momento con el freno de mano echado y dosificando cada uno de sus movimientos para evitar males mayores.

Riesgos cero, aplicó la campeona de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017), que el jueves aterrizará en Melbourne después de haber tenido que retirarse en sus dos primeros compromisos de la temporada, siete veces ya en el plazo de un año. No obstante, Muguruza no sufre ninguna lesión, pero lo cierto es que llegará al primer major entre algodones, con un buen rodaje de pretemporada pero pocas sensaciones reales en pista.

“Siento mucho tener que retirarme del torneo, pero tras consultar con los médicos y con mi equipo he decidido que es mejor parar. He sentido molestias desde que empecé a entrenar aquí, en Sidney, pero quería jugar. Desgraciadamente, durante el partido de hoy el dolor ha estado ahí todo el tiempo y me ha impedido jugar con comodidad. He de parar para que no vaya a más. Quiero agradecer al torneo y a los aficionados en Sidney por tu apoyo”, expresó Garbiñe en un comunicado.