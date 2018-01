Zidane: “No necesito portero ahora”

No hay día, desde hace semanas, en el que a Zidane no se le pregunte por el mercado de invierno, por el fichaje de un nueve o por la contratación de Kepa, guardameta del Athletic de 23 años que termina contrato en junio y que no ha renovado con su club, por lo que es libre de negociar con cualquier otro. La idea del Real Madrid en las últimas semanas -ante la poca fiabilidad mostrada por Kiko Casilla durante la baja por lesión de Keylor Navas y ante el interés del PSG- era fichar al joven portero español este mismo mes de enero.

El técnico francés, sin embargo, no se muestra partidario de esa urgencia. Y lo ha dejado claro esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Celta de este domingo. ¿El Madrid necesita un fichaje en la portería o se ficharía sólo si hay oportunidad en el mercado?, le preguntaron a Zidane. "Yo, como entrenador, no necesito portero ahora. Luego si en junio hay cambios, nos sentamos y hablamos. Hay posiciones de las que podemos hablar porque al fin y al cabo son dos años en los que no han venido jugadores aquí [se olvidó de Ceballos, Vallejo, Llorente, Borja Mayoral y Théo] y llega un momento en el que se puede discutir sobre qué posiciones reforzar. Hoy en día no veo eso, por eso no hablo de jugadores que no están aquí, también porque respeto mis jugadores", contestó el entrenador francés que más de una vez ha repetido que su portero es Keylor Navas y que está contento con él.

¿Para que pase algo en el mercado de invierno tiene que haber alguna salida?, le insistieron. "No quiero que salga nadie. Hasta el día 31 de enero puede venir alguien, esto es el mercado, de momento yo no quiero a nadie. Estoy contento con mi plantilla, incluso teniendo las dificultades que hemos tenido. El año pasado no había estas preguntas porque el Madrid estaba bien, jugaba bien… Ahora estamos con esto de que si lo pasamos un poco mal vamos a fichar, yo no soy este tipo de entrenador", zanjó el técnico.