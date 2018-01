Silva regresa al Manchester City con un recital ante el Watford

Su entrenador, Pep Guardiola, había avisado de que no regresaría hasta que se solucionase todo. "La vida personal es lo más importante", advirtió el técnico. Pero David Silva, dos partidos después de causar baja por "motivos personales", regresó ante el Watford en plena forma. El canario ofreció sobre el tapete del Etihad Stadium un recital de asistencias que evidenciaron que las últimas ausencias no han mermado en absoluto su capacidad para gobernar los partidos. Si es que se le puede llamar partidos a los episodios en los que el Manchester City gobierna a su rival durante todos los minutos que fuera un duelo en el que el ganador parece claro desde que pita el árbitro.

38 segundos le bastaron al City para decidir el enfrentamiento ante el Watford. Menos de un minuto tardaron los citizen en superar a Gomes gracias a una jugada que se encuentran en los manuales del fútbol desde su invención. Silva filtró un pase al hueco para Sané, que corrió la banda izquierda como lo hacen los extremos, pegados a la cal pero con la cadera apuntando hacia la portería, y el alemán centró raso, con la curvatura justa para resultar inalcanzable para la frágil defensa del Watford y alejarse de la órbita de actuación de Gomes. Sterling recibió el regalo y de primeras, con la pierna izquierda marcó su 14º gol de la temporada en la Premier.

Hasta ahí duró todo. Al Watford se le aparecieron todos los bastos de la baraja antes de que la lluvia le calase además del alma también los huesos y le dejase con un panorama desolador por delante. Si algo caracteriza al City es que el acelerador se mantiene pulsado durante todas las fases del cuento, por lo que doce minutos después una nueva entrega desde la banda, esta vez por parte de De Bruyne acabó de nuevo en el fondo de la portería del Watford. Kabasele se adelantó a Agüero pero su despeje envió la pelota dentro del marco de Gomes, vendido de nuevo ante la geometría del centro desde la banda.

Una de las sensaciones más habituales que transmite el City a sus rivales -a los espectadores-, es que da la sensación de que existen futbolistas que juegan donde quieren, De Bruyne, Silva o Sterling por ejemplo, pero todos lo hacen donde deben. Esto es, no solo están donde deben, sino que aparecen donde no se les espera. Y eso acaba por revolver cualquier marca defensiva. Ver al Watford perseguir fantasmas tuvo por momentos la ternura de quien observa como se eleva un globo hasta que es consciente de que no volverá a poder agarrarlo. El partido se elevó en el cielo de Manchester, gris, lluvioso y tenebroso, no más que el guion del partido para el modesto Watford.

4-3-3 Josep Guardiola 31 Ederson Moraes 18 Delph 30 Otamendi 2 Walker 5 Cambio 66' Sale Danilo John Stones 21 Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla David Silva 25 Cambio 70' Sale Yaya Toure Fernandinho 17 Cambio 78' Sale Bernardo Silva De Bruyne 10 1 goles 62' Gol Aguero 7 1 goles 0' Gol Sterling 19 Sane 1 Gomes 22 Zeegelaar 13 Wague 2 Janmaat 27 Kabasele 23 Cambio 60' Sale Pereyra Watson 29 Cambio 60' Sale Cleverley Capoue 11 Cambio 81' Sale Jerome Sinclair Richarlison 16 Doucouré 28 Carrillo 18 1 goles 81' Gol Andre Gray 4-2-3-1 Marco Silva

Controlados todos los elementos con cierta dosis de variabilidad de un partido -ritmo, intensidad, posesión y acierto-, el City se dedicó a repetir las escenas que tanto ha practicado hasta la fecha. Silva filtró balones sin límite, De Bruyne centró y disparó todo lo que quiso, y Sané siguió sacándole brillo a una zurda que parece no tener fin. Solo Agüero pareció ajeno a ese clima de armonía y felicidad. El argentino, el principal beneficiado de la lesión de Gabriel Jesús, erró dos ocasiones claras hasta que encontró el dorado en la jugada más inesperada. Un fallo de Gomes en la recepción del enésimo centro desde los costados lo empujó con suavidad el argentino.

Finiquitado el partido (numéricamente hablando) Guardiola movió el árbol y dio entrada a jugadores como Bernardo Silva, Yayá Touré y Danilo. Si bien el equipo lució similar, hay puntos en los que la sincronización no parece tan exacta. De eso se aprovechó el Watford para vengarse del amo tirano. Gray embocó un gran centro de Carrillo -un calco de lo que venían haciendo los celestes todo el encuentro-, y dejó atormentado a Ederson, que en la primera mitad le sacó un mano a mano al jugador inglés.

Mostró debilidad la defensa del City especialmente por el costado de Walker, y Touré, voluntarioso, no contribuyó a barrer la casa como acostumbra Fernandinho. Vivió un breve sueño de verano el Watford, porque si bien pareció escampar en los últimos minutos, el chaparrón de agua y goles ya le había calado sin remedio.